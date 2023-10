Si aquella construcción, que ocupa 17,500 metros cuadrados de explanada, no tuviera nombre, sería difícil adivinar qué hay en su interior, ya que sus monumentales muros no permiten ver hacia adentro, por lo que no se puede conocer su estructura ni cuántos pisos ocupa.

Estas características: material, fachada, estructura y tamaño hacen al inmueble un ícono del brutalismo en México, una corriente arquitectónica que aunque no explotó en el país, ha dejado edificios emblemáticos a lo largo de los años.

¿Qué es el brutalismo?

De acuerdo con María Bustamante Harfush, arquitecta, investigadora y académica fundadora de FundarqMx, el brutalismo es un estilo arquitectónico surgido en la época de la revolución industrial, con las fábricas que comenzaron a surgir entre 1880 y 1890, que por función utilitaria eran cerradas y grandes, pero paulatinamente este tipo de diseño se comenzó a reflejar de manera más refinada en otros edificios alrededor de la década de los 50.

“En México no hubo nunca una explosión del estilo brutalista como tal, que se enseñara en la academia, como fue el caso del estilo moderno o racionalista, pero hubo mucha influencia extranjera”, dice la especialista.

El estilo se caracteriza por edificios “cuya forma es muy masiva y sólida, casi no presenta vanos o ventanas. Como se ve, es una masa de piedra cerrada, da apariencia de no tener muchos accesos o iluminación. Con una gran escala, pero de la que no sabes si se trata de un edificio de 15 pisos, 30 o 100, porque justo esa masividad y forma abstracta te hace distinguir poco su escala”, agrega.

Generalmente están hechos de concreto aparente, o se recubren con materiales pétreos como laja o alguna piedra, “creo que muchas de estas obras se asemejan a un búnker o una arquitectura más tipo de guerra, mucho a la defensiva. Aunque hay muchos arquitectos que han probado a la arquitectura brutalista como una expresión de sencillez, como una síntesis de la forma.

A pesar de su apariencia al exterior, el edificio suele tener grandes espacios abiertos al interior, entradas de iluminación natural que le da al espacio comodidad y ligereza en el tránsito.

Arquitectos del brutalismo

En México, los grandes exponentes de este estilo fueron Teodoro González de León con Abraham Zabludovsky y Agustín Hernández, con obras como el Auditorio Nacional, los edificios del Infonavit o la escuela de danza de Amalia Hernández

A nivel internacional, Alejandro Aravena, Tadao Ando y Souto de Aura son algunas de las figuras relevantes que aplican fundamentos del brutalismo en sus obras actuales.