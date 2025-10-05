Acrópolis, la plaza con arquitectura griega en Naucalpan, pasó de albergar 500 locales a quedar abandonada y usada como escenario musical.

El inmueble se encuentra adornado por grafitis, y a leguas se ve que los años le han pasado. A su alrededor hay un estacionamiento donde hay carros aparcados de los locales comerciales y de la unidad habitacional que se encuentra enfrente.

La plaza se inauguró en 1990 para ser un bazar de dos pisos, durante esa época los visitantes podías recorrer cerca de 500 locales comerciales. Solo duró cuatro años en uso y no se sabe con exactitud por qué cerró.

La plaza lleva más de 30 abandonado. (Foto: Gabriela Lara)

Pese a estar abandonado y en decadencia, el recinto ha cobrado por su característica arquitectura, que también cuenta con un característico tragaluz en forma de estrella de ocho picos, pues ha sido el spot para sesiones de fotos y videos musicales como el de la banda mexicana Café Tacvba en su canción "Quiero ve"r y en el video de Yuri de su canción "Euphoria".

En la actualidad, el recinto solo tiene la compañía de un puesto de nieves y a su costado un puesto de tortas. Los dueños de ambos negocios mencionan que lleva años abandonada.

Seguido de un enorme cartel con las palabras “Tianguis de Autos Acrópolis”. Está a unos metros de la gran entrada el respectivo tianguis, Juan Carlos, vigilante comenta que tiene el mismo nombre de la plaza porque comparten el predial. El negocio lleva 10 años ubicado en esa zona.

Ahora comparte el predio con un un tianguis de autos. (Foto: Gabriela Lara)

El motivo por el cual la plaza terminó abandonada es desconocido, pero Juan Carlos menciona que para entrar al centro comercial no hay acceso al público, y en dado caso que lleguen a ingresar al inmueble son retenidos por la policía hasta que venga un familiar por ellos. La razón por la cual no está permitido el acceso es debido a que guardan los carros en esa zona y pueden ser propensos a robos.

El municipio de Naucalpan menciona que no pueden brindar información acerca de la construcción, ya que es un predio privado.