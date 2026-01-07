Proyectos innovadores reescriben el futuro de la arquitectura en México

Como un ejemplo de la transformación sostenible y social, el proyecto del despacho RootStudio aprovechó la infraestructura existente para crear un espacio público que conecta colonias, fortalece la cohesión en la comunidad y la promoción cultural.
Del mismo modo, obtuvo el premio a la categoría de Sustentabilidad, debido al enfoque integral para la reducción de su impacto en el medioambiente, a través de la implementación de un sistema hidráulico autosuficiente para la captación y filtración del agua de lluvia, pozos de infiltración y un humedal para la devolución del agua al subsuelo.
En su diseño, además de materiales locales, utiliza vegetación endémica y criterios de arborización que aseguran condiciones de ventilación natural y sombra, para eliminar la instalación de equipos de climatización. Estos atributos lo posicionan como un referente de la industria.
Ganadores Obra del Año 2025
Para concluir la entrega de galardones, Puri Lucena, editora de la revista Expansión, y Diana Zavala, editora de Obras por Expansión, agradecieron a Holcim, al gobierno del Estado de México y a TROBBU por el patrocinio de esta edición, que pone de manifiesto la evolución de la arquitectura y las nuevas formas de construir e inspirar a las siguientes generaciones.