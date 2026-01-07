Proyectos innovadores reescriben el futuro de la arquitectura en México

Con certeza, los resultados son el reflejo de las prioridades que determinan la revitalización de los entornos, con un profundo respeto por la memoria de las comunidades y el contexto local.

Innovación y compromiso sostenible

Ante la revelación de los ganadores, Christian Dedeu, CEO de Holcim México, hizo un llamado a la acción para la industria, destacando la relevancia de apoyar y distinguir proyectos que fomentan la sustentabilidad y la descarbonización.

El ejecutivo subrayó el propósito central de la compañía: “construir progreso para las personas y el planeta”, un objetivo que impulsa a Holcim a asumir el desafío de mejorar la calidad de vida mediante sus soluciones, como respuesta al crecimiento de las ciudades.

“Es muy importante poder reunirnos aquí con quienes están ideando, creando e innovando en la construcción”, afirmó el CEO de Holcim México.

Y el momento culminante llegó con la revelación de la Obra del Año: el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, creado en el antiguo terreno de una fábrica fuera de operación.