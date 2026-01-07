Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Arquitectura

Proyectos innovadores reescriben el futuro de la arquitectura en México

Obra del Año es el máximo reconocimiento para los profesionales que promueven la regeneración, el impacto social, la sostenibilidad y la visión integral en la industria.
mié 07 enero 2026 12:54 PM
Presentado por: Holcim México
Christian Dedeu, CEO de Holcim México
Durante la premiación, Christian Dedeu, CEO de Holcim México, subrayó el liderazgo de la empresa en sustentabilidad y economía circular e invitó a los actores de la construcción a cambiar la manera de edificar para resolver el desafío urbano global. (Daniel Escutia / Expansión Studios)

Una noche de celebración para la excelencia y el talento en el país. En la premiación de Obra del Año 2025, presentado por Holcim y organizado por Grupo Expansión, se entregaron los galardones a quienes están redefiniendo los estándares para el diseño y la ingeniería.

El jurado de nueve expertos analizó rigurosamente las propuestas para seleccionar los trabajos más sobresalientes de la arquitectura nacional en 11 categorías, bajo criterios como la sustentabilidad, la eficiencia y la accesibilidad.

Publicidad

Con certeza, los resultados son el reflejo de las prioridades que determinan la revitalización de los entornos, con un profundo respeto por la memoria de las comunidades y el contexto local.

Innovación y compromiso sostenible

Ante la revelación de los ganadores, Christian Dedeu, CEO de Holcim México, hizo un llamado a la acción para la industria, destacando la relevancia de apoyar y distinguir proyectos que fomentan la sustentabilidad y la descarbonización.

El ejecutivo subrayó el propósito central de la compañía: “construir progreso para las personas y el planeta”, un objetivo que impulsa a Holcim a asumir el desafío de mejorar la calidad de vida mediante sus soluciones, como respuesta al crecimiento de las ciudades.

“Es muy importante poder reunirnos aquí con quienes están ideando, creando e innovando en la construcción”, afirmó el CEO de Holcim México.

Y el momento culminante llegó con la revelación de la Obra del Año: el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, creado en el antiguo terreno de una fábrica fuera de operación.

Ganador de la categoría Obra del Año 2025 y Sustentabilidad
Ganador de la categoría Obra del Año 2025 y Sustentabilidad: Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, del despacho RootStudio. (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

Publicidad

Como un ejemplo de la transformación sostenible y social, el proyecto del despacho RootStudio aprovechó la infraestructura existente para crear un espacio público que conecta colonias, fortalece la cohesión en la comunidad y la promoción cultural.

Del mismo modo, obtuvo el premio a la categoría de Sustentabilidad, debido al enfoque integral para la reducción de su impacto en el medioambiente, a través de la implementación de un sistema hidráulico autosuficiente para la captación y filtración del agua de lluvia, pozos de infiltración y un humedal para la devolución del agua al subsuelo.

En su diseño, además de materiales locales, utiliza vegetación endémica y criterios de arborización que aseguran condiciones de ventilación natural y sombra, para eliminar la instalación de equipos de climatización. Estos atributos lo posicionan como un referente de la industria.

Ganadores Obra del Año 2025

Ganador de la categoría Uso de la Tecnología: Trolebús Chalco–Santa Martha (Línea 11), del despacho Hermes Infraestructura.

1-Ganador-Uso-de-la-Tecnología.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Ingeniería: Diseño, procura de materiales y construcción del muelle cimentado en el nuevo Puerto de Veracruz, del despacho Cimentaciones Mexicanas, S.A. DE C.V.

2-Ganador-Categoría-Ingeniería.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Uso de Recursos: Lekil Na’, del despacho CRDC Materials/Hábitat para la Humanidad México.

3-Ganador-Categoría-Uso-de-Recursos.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Estética: Casa Piscina del Cielo, del despacho Zozaya Arquitectos.

4-Ganador-Categoría-Estética.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Planificación Integral: Aeropuerto Guadalajara, del despacho Serrano+.

5-Ganador-Categoría-Planificación-Integral.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
6-Ganador-Categoría-Impacto-Social.jpg

6-Ganador-Categoría-Impacto-Social.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Mejoramiento de Ciudades: Masterplan & Conjunto Deportivo La Paz, del despacho: CCA | Bernardo Quinzaños

7-Ganador-Categoría-Mejoramiento-Ciudades.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Conservación y Rehabilitación: Proyecto de restauración de la ex agencia aduanal Casa Viya, del arquitecto José Antonio Ochoa Acosta y Promotora Industrial JOSELA.

8-Ganador-Conservación-y-Rehabilitación.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Ganador de la categoría Promesa ODA 2025, presentada por Holcim: Despacho Espacio 18 Arquitectura.

9-Ganador-Promesa-ODA-2025.jpg

Ricardo Ramírez / Expansión Studios

Para concluir la entrega de galardones, Puri Lucena, editora de la revista Expansión, y Diana Zavala, editora de Obras por Expansión, agradecieron a Holcim, al gobierno del Estado de México y a TROBBU por el patrocinio de esta edición, que pone de manifiesto la evolución de la arquitectura y las nuevas formas de construir e inspirar a las siguientes generaciones.

Patrocinadores Obra del Año 2025

Publicidad

Tags

Obra del Año Holcim construcción

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad