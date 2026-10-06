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Viajar en ECOBICI conecta con la arquitectura Art Nouveau

Pedalea y descubre los secretos de la época de los grandes vitrales y las estructuras orgánicas que caracterizan al Gran Hotel Ciudad de México y el Museo de Geología de la UNAM.
mar 06 octubre 2026 11:19 AM
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Conoce la arquitectura de la CDMX con ECOBICI.
Elige ECOBICI y explora las seis alcaldías de la Ciudad de México que integran el sistema de bicicletas públicas compartidas. (Expansión Studios)

A principios del siglo XX, durante el Porfiriato, los estilos arquitectónicos importados desde Europa se arraigaron en el país. Fue durante el periodo conocido como la Belle Époque que el Art Nouveau se convirtió en uno de los máximos referentes de modernidad.

A través de formas inspiradas en la naturaleza, con el uso innovador de herrería y vitrales, quedó plasmado en edificaciones que son parte del paisaje urbano en colonias como la Roma, la Santa María la Ribera, la Juárez y, por supuesto, el Centro Histórico de la CDMX.

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Te invitamos a pedalear hasta la cicloestación más cercana para conocer su legado.

Palacio de Bellas Artes

Fue precisamente durante el mandato de Porfirio Díaz que el arquitecto Adamo Boari inició la construcción de este majestuoso recinto. Aunque la Revolución Mexicana pausó el proyecto, su inauguración definitiva fue el 29 de septiembre de 1934, luego de que Federico Mariscal lo retomara.

Consolidado como una institución artística nacional, muestra el esplendor del Art Nouveau en su fachada de mármol blanco. La cúpula central con vitrales también destaca; mientras que, a un costado, se localiza una réplica de las entradas del metro de París.

Para llegar a la sede de magnas exposiciones, conciertos, puestas en escena y homenajes a figuras de talla internacional, las cicloestaciones con mejor acceso son:

  • CE-043 Revillagigedo-Juárez
  • CE-052 Hidalgo-Trujano
  • CE 065 Marconi-Tacuba
  • CE 082-Independencia-Marroquí


Gran Hotel Ciudad de México

Entrar a este lugar es hacer un viaje en el tiempo y su característico vitral del lobby es el detalle más evidente del estilo Art Nouveau, del artista francés Jacques Grüber. Asimismo, su terraza ofrece una de las vistas panorámicas del Zócalo más espectaculares, con uno de los restaurantes favoritos para las fiestas patrias.

En sus inicios fue un centro mercantil con artículos provenientes de Europa. Para los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, fue que se acondicionó como hotel. Hoy en día, cuenta con 60 habitaciones listas para recibir a viajeros de todo el mundo.

Planea tu ruta en ECOBICI, pensando en alguna de estas cicloestaciones:

  • CE-088 2a. Cerrada de 5 de Mayo - Palma
  • CE-089 República de Guatemala-Monte de Piedad
  • CE-094 Lic. Verdad-Moneda
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Museo de Geología de la UNAM

Considerado entre los primeros centros científicos pioneros en el territorio mexicano, fue inaugurado en 1902 por el entonces presidente, Porfirio Díaz, y albergó al Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos durante la primera mitad del siglo XX.

A finales de 1929, se integró a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como el Instituto de Geología, situado en Jaime Torres Bodet No. 176, en la colonia Santa María la Ribera.

A partir de 1956, el edificio se convirtió en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, que recibe a sus visitantes con una imponente escalera con un barandal de estética Art Nouveau, para dar paso al acervo que divulga el conocimiento científico de las ciencias de la tierra.

Organiza tu plan, toma una bicicleta saliendo del museo y recorre las calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

  • CE-543 Jaime Torres Bodet-Manuel Carpio
  • CE-546 Salvador Díaz Mirón-Santa María la Ribera

Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa

Guillermo Tovar de Teresa es uno de los historiadores y cronistas de la Ciudad de México más recordados. Su pasión por el arte lo llevó a convertirse en coleccionista y su casa es un testimonio vivo del patrimonio que siempre defendió, con orgullo, a lo largo de su trayectoria.

Así, la propiedad ubicada en Valladolid No. 52, en la colonia Roma Norte, abrió sus puertas como uno de los museos de la red Soumaya en 2019. Pinturas, libros, mobiliario y piezas únicas están presentes en cada uno de los rincones donde Tovar de Teresa disfrutó la cultura, la música y el cine hasta el último de sus días.

Incluye esta obra arquitectónica, que mezcla el Art Nouveau con la influencia de las villas francesas, en el itinerario para la próxima Noche de Museos. La entrada es gratuita y estas son las cicloestaciones cercanas:

  • CE-042 Sinaloa - Valladolid
  • CE-047 Plaza Madrid-Medellín
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Tags

diseño arquitectónico Ecobici

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