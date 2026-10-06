Viajar en ECOBICI conecta con la arquitectura Art Nouveau

Museo de Geología de la UNAM
Considerado entre los primeros centros científicos pioneros en el territorio mexicano, fue inaugurado en 1902 por el entonces presidente, Porfirio Díaz, y albergó al Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos durante la primera mitad del siglo XX.
A finales de 1929, se integró a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como el Instituto de Geología, situado en Jaime Torres Bodet No. 176, en la colonia Santa María la Ribera.
A partir de 1956, el edificio se convirtió en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, que recibe a sus visitantes con una imponente escalera con un barandal de estética Art Nouveau, para dar paso al acervo que divulga el conocimiento científico de las ciencias de la tierra.
Organiza tu plan, toma una bicicleta saliendo del museo y recorre las calles de la alcaldía Cuauhtémoc.
- CE-543 Jaime Torres Bodet-Manuel Carpio
- CE-546 Salvador Díaz Mirón-Santa María la Ribera
Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa
Guillermo Tovar de Teresa es uno de los historiadores y cronistas de la Ciudad de México más recordados. Su pasión por el arte lo llevó a convertirse en coleccionista y su casa es un testimonio vivo del patrimonio que siempre defendió, con orgullo, a lo largo de su trayectoria.
Así, la propiedad ubicada en Valladolid No. 52, en la colonia Roma Norte, abrió sus puertas como uno de los museos de la red Soumaya en 2019. Pinturas, libros, mobiliario y piezas únicas están presentes en cada uno de los rincones donde Tovar de Teresa disfrutó la cultura, la música y el cine hasta el último de sus días.
Incluye esta obra arquitectónica, que mezcla el Art Nouveau con la influencia de las villas francesas, en el itinerario para la próxima Noche de Museos. La entrada es gratuita y estas son las cicloestaciones cercanas:
- CE-042 Sinaloa - Valladolid
- CE-047 Plaza Madrid-Medellín