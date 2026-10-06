Viajar en ECOBICI conecta con la arquitectura Art Nouveau

Te invitamos a pedalear hasta la cicloestación más cercana para conocer su legado.

Palacio de Bellas Artes

Fue precisamente durante el mandato de Porfirio Díaz que el arquitecto Adamo Boari inició la construcción de este majestuoso recinto. Aunque la Revolución Mexicana pausó el proyecto, su inauguración definitiva fue el 29 de septiembre de 1934, luego de que Federico Mariscal lo retomara.

Consolidado como una institución artística nacional, muestra el esplendor del Art Nouveau en su fachada de mármol blanco. La cúpula central con vitrales también destaca; mientras que, a un costado, se localiza una réplica de las entradas del metro de París.

Para llegar a la sede de magnas exposiciones, conciertos, puestas en escena y homenajes a figuras de talla internacional, las cicloestaciones con mejor acceso son:

CE-043 Revillagigedo-Juárez

CE-052 Hidalgo-Trujano

CE 065 Marconi-Tacuba

CE 082-Independencia-Marroquí





Gran Hotel Ciudad de México

Entrar a este lugar es hacer un viaje en el tiempo y su característico vitral del lobby es el detalle más evidente del estilo Art Nouveau, del artista francés Jacques Grüber. Asimismo, su terraza ofrece una de las vistas panorámicas del Zócalo más espectaculares, con uno de los restaurantes favoritos para las fiestas patrias.

En sus inicios fue un centro mercantil con artículos provenientes de Europa. Para los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, fue que se acondicionó como hotel. Hoy en día, cuenta con 60 habitaciones listas para recibir a viajeros de todo el mundo.

Planea tu ruta en ECOBICI, pensando en alguna de estas cicloestaciones: