La maquinaria especializada de Irlanda del Norte impulsa la economía circular

En el continente americano, la agencia de desarrollo económico Invest Northern Ireland respalda a las empresas de esta región del Reino Unido para facilitar la provisión de sus máquinas a las industrias de América Latina.

Invest Northern Ireland trabaja con fabricantes de maquinaria especializada para minería, producción de áridos para la construcción y el reciclaje de residuos. (Cortesía)

Sustentabilidad y competitividad

El enfoque hacia la sostenibilidad ha cobrado una relevancia aún mayor en México, donde la Ley General de Economía Circular y la creciente exigencia de recuperar agregados de construcción están impulsando a las empresas a modernizar sus procesos.

Las innovaciones orientadas al máximo aprovechamiento de materiales y a la reducción de residuos contribuyen de manera significativa a disminuir la huella de carbono en diversas operaciones industriales, especialmente aquellas vinculadas con el manejo y valorización de residuos de construcción y demolición.

En este contexto, las soluciones creadas en Irlanda del Norte ayudan a sus socios en México y en el mundo a cumplir con las regulaciones y a enfrentar la creciente demanda de prácticas más responsables y procesos de producción que sigan los principios de la economía circular.

