La maquinaria especializada de Irlanda del Norte impulsa la economía circular

Invest Northern Ireland destacó que entre los principales fabricantes norirlandeses se destacan firmas como Powerscreen, Finlay, Tesab, McCloskey, CDE Global, Terex Washing, Telestack, Prostack, Edge Innovate y Anaconda. Una incorporación destacada, es la nueva marca Terex Magna, creada para atender el segmento de producción/recuperación de alto volumen.
Invest Northern Ireland impulsa la economía circular
Red global de distribuidores
Los fabricantes de Irlanda del Norte llevan más de 60 años produciendo equipos, respaldados por una cadena de suministro sólida y competitiva, y por una red global de distribuidores que proporciona repuestos y servicio técnico local en toda América Latina y el Caribe.
De acuerdo con Invest Northern Ireland, las empresas de la región encuentran en los fabricantes norirlandeses una combinación de excelencia en ingeniería y manufactura, apoyada por una cadena de suministro integral y fortalecida por la estrecha colaboración entre el gobierno y el sector académico. Este modelo permite ofrecer soluciones confiables, de alto rendimiento y con beneficios tanto económicos como ambientales.