Construcción

La maquinaria especializada de Irlanda del Norte impulsa la economía circular

La industria norirlandesa de maquinaria para el reciclaje y recuperación de residuos de construcción se posiciona como un referente gracias a su enfoque en prácticas sostenibles.
jue 05 marzo 2026 05:05 PM
Presentado por: Invest Northern Ireland
Foto de una maquina de trituración y cribado de fabricación norirlandesa que la agencia Invest Northern Ireland introdujo en la región de América Latina.
La agencia de desarrollo económico Invest Northern Ireland actúa como eslabón entre las industrias de América Latina y los fabricantes de maquinaria norirlandeses. (Cortesía)

La industria de Irlanda del Norte dedicada a la fabricación de maquinaria para la producción y recuperación de agregados de construcción se consolida como líder gracias a sus tecnologías de lavado, procesamiento húmedo, trituración y separación.

Actualmente, los fabricantes norirlandeses abastecen cerca del 40% de los equipos móviles de trituración y cribado a nivel mundial. Dichas soluciones se utilizan tanto en la minería como en la producción de áridos para la construcción y en el reciclaje de residuos.

En el continente americano, la agencia de desarrollo económico Invest Northern Ireland respalda a las empresas de esta región del Reino Unido para facilitar la provisión de sus máquinas a las industrias de América Latina.

Invest_Northern_Ireland
Invest Northern Ireland trabaja con fabricantes de maquinaria especializada para minería, producción de áridos para la construcción y el reciclaje de residuos. (Cortesía)

Sustentabilidad y competitividad

El enfoque hacia la sostenibilidad ha cobrado una relevancia aún mayor en México, donde la Ley General de Economía Circular y la creciente exigencia de recuperar agregados de construcción están impulsando a las empresas a modernizar sus procesos.

Las innovaciones orientadas al máximo aprovechamiento de materiales y a la reducción de residuos contribuyen de manera significativa a disminuir la huella de carbono en diversas operaciones industriales, especialmente aquellas vinculadas con el manejo y valorización de residuos de construcción y demolición.

En este contexto, las soluciones creadas en Irlanda del Norte ayudan a sus socios en México y en el mundo a cumplir con las regulaciones y a enfrentar la creciente demanda de prácticas más responsables y procesos de producción que sigan los principios de la economía circular.

Invest Northern Ireland destacó que entre los principales fabricantes norirlandeses se destacan firmas como Powerscreen, Finlay, Tesab, McCloskey, CDE Global, Terex Washing, Telestack, Prostack, Edge Innovate y Anaconda. Una incorporación destacada, es la nueva marca Terex Magna, creada para atender el segmento de producción/recuperación de alto volumen.

Invest Northern Ireland impulsa la economía circular

Red global de distribuidores

Los fabricantes de Irlanda del Norte llevan más de 60 años produciendo equipos, respaldados por una cadena de suministro sólida y competitiva, y por una red global de distribuidores que proporciona repuestos y servicio técnico local en toda América Latina y el Caribe.

De acuerdo con Invest Northern Ireland, las empresas de la región encuentran en los fabricantes norirlandeses una combinación de excelencia en ingeniería y manufactura, apoyada por una cadena de suministro integral y fortalecida por la estrecha colaboración entre el gobierno y el sector académico. Este modelo permite ofrecer soluciones confiables, de alto rendimiento y con beneficios tanto económicos como ambientales.

Irlanda del Norte también destaca por empresas que ofrecen proyectos llave en mano en mercados internacionales, entregando soluciones completas desde el diseño hasta la puesta en marcha. Compañías como Kiverco, Edge Innovate y CDE Group han implementado plantas integrales de tratamiento y reciclaje en Europa, Medio Oriente, África y América, diseñadas para recuperar agregados con valor comercial a partir de residuos de construcción y demolición.

Estas soluciones totalmente integradas permiten a los operadores reducir riesgos, acelerar tiempos de implementación y adoptar tecnologías sostenibles que fortalecen su competitividad.

Las empresas interesadas en conocer más sobre la maquinaria, las tecnologías disponibles y las oportunidades de vinculación con fabricantes de Irlanda del Norte pueden visitar www.investni.com/Americas o contactar directamente al equipo de Invest Northern Ireland para recibir asesoría personalizada.

