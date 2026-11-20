Las categorías que se distinguirán en esta edición son, por ejemplo, eficiencia constructiva y de recursos, estética del diseño arquitectónico, impacto social, conservación y rehabilitación, sustentabilidad, interiorismo, desarrollo integral, ingeniería y construcciones para industria y logística.
Después de analizar las obras participantes, los finalistas en esta edición de Obra del Año son:
OBRA / EMPRESA POSTULANTE
· Parque del Agua / Parque Fundidora
· Casa Arco / RootStudio
· Edificio Liderazgo Anáhuac / BGP Arquitectura
· Edificio El Parral / Neorestauro Estudio
· Centro de Alto Rendimiento / Federación Mexicana de Futbol-Gensler
· Castelar 75 / Donis
· Smatium International School Mérida / Estudio Mero
· Casa Capuchinas / Laboratorio de Arquitectura
· Casa Caliche / Nania Arquitectos
· Jardín LAC Vizcaínas / LBR&A
· Aragón 66 / Laboratorio de Arquitectura
· Casa Kiki / ZDA
· Michoacán 49 / Donis
· Construcción e implementación por cable en Uruapan, Michoacán / INDI
· Restaurante Buda / Estudio Claudia Ornelas
· Cumbres / Vettoretti Arquitectura
· Casa Refugio / Taller Segovia Molina
· Gardenias House / Vrtical
· HubsPark El Valle / Meor
· CMSA Container Termial Phase 3, Stage 3A + 3B, Main Civil Works / GAMI ingeniería e Instalaciones S.A de C.V
· Jacarandas-Lazza / Lamzo
· Casa Elite / Arkham Projects + Dos Más Design
· Serentha Cabin / ORTO Studio