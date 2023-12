¿Cuándo cierran la Línea 9 del Metro de la CDMX?

Éstos últimos aún no comienzan, pero en septiembre se comenzó con el proceso de licitación y este mes con el desmantelamiento de algunas estaciones.

¿Cuándo cerrarán la Línea 9?

Martí Batres, jefe del gobierno capitalino, anunció que, durante cinco meses, cerrarán tres estaciones de la Línea 9 del Metro:

- Pantitlán

- Puebla

- Ciudad Deportiva

Mientras que las siguientes estaciones continuarán operando en los horarios habituales: de 5:00 am a 12:00 am de lunes a viernes, sábados de 6:00 am a 12:00 am, y domingos y días festivos de 7:00 am a 12:00 am.

- Velódromo

- Mixhiuca

- Jamaica

- Chabacano

- Lázaro Cárdenas

- Centro Médico

- Chilpancingo

- Patriotismo

- Tacubaya

Alternativas de transporte

La Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que las rutas que funcionarán para conectar a los usuarios de esta ruta serán el trolebús de Tepalcates hasta Villa de Cortés, así como RTP de la Agrícola Oriental a Lázaro Cárdenas.

Andrés Lajous, titular de la dependencia, agregó que también se habilitará un trayecto del Metrobús que irá de Pantitlán a Velódromo.

Servicio emergente de la Red de Transporte de Pasajeros por el cierre de tres estaciones de la línea nueve del Metro (RTP)

¿Qué trabajos harán?

La zona en la que se encuentra la Línea 9 se ha registrado el hundimiento de la superficie, por lo que el tramo elevado ha sufrido un desnivelamiento que, a pesar de ya haber sido reforzado, necesitará una intervención más profunda.