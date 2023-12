El Tren Maya inicia operaciones, pero sin servicios al 100%

Trenes salen con retrasos

El funcionario resaltó la presencia de "imponderables", como el retraso de los pasajeros en llegar a la estación de San Francisco Campeche, a la cual solo se puede acceder mediante transporte particular o taxi. En el caso del tren que salía de Cancún hacia Campeche, el obstáculo para salir a tiempo fue una densa neblina.

"Es importante que la gente se acostumbre, que esté informada de que el tren parte a las siete. En otros lugares podríamos haber decidido salir a esa hora sin esperar a quienes llegaran más tarde, pero eso habría perjudicado a muchas personas. No hubiera sido correcto no esperarlos. Esa fue la razón del retraso: esperar a todos los pasajeros", explicó.

Algunos pasajeros llegaron tarde y eso ocasionó retrasos en la salida del Tren Maya, en su primer viaje de Campeche a Cancún. (Diana Zavala)

El responsable del proyecto ferroviario asegura que, desde la fecha hasta el 23 de diciembre, se espera una alta ocupación. De los tres tipos de trenes previstos para el Tren Maya, el Xiinbal fue el elegido para los primeros viajes. En el trayecto de Campeche a Cancún, se registraron 221 pasajeros a bordo, según el personal del tren.

"La idea es vivir la experiencia, acostumbrarnos a los horarios y experimentar el viaje en un tren de estas características. Todos, de alguna manera, debemos adaptarnos a esta experiencia. Me parece que es una gran oportunidad, y si una luz falla en un avión, simplemente subimos y no pasa nada. A veces, queremos magnificar lo que no tiene magnitud", concluyó.