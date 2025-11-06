Casos en Medellín, Colombia; Jinchuan, China y Java Occidental, en Indonesia, proyectos finalistas de los Bentley Going Digital Awards, apuntan a un cambio de escala. La planeación ya no se limita a obras individuales, una planta o un colector, sino que integra captación, tratamiento, conducción y drenaje dentro de una sola estrategia.

El modelo busca conectar lo que durante décadas se concibió de forma fragmentada: el agua que llega, la que circula y la que debe regresar al ambiente.

En esta nueva etapa el enfoque se centra en tres ejes. El primero es la integración física de las redes, que permite evaluar la infraestructura como un solo organismo y no como piezas sueltas.

El segundo es la optimización operativa, para reducir energía, costos y pérdidas sin alterar el servicio. Y el tercero, la resiliencia estructural, que busca mantener el flujo ante sequías, inundaciones o fallas técnicas.

“Evaluar la red primaria de manera integrada permite identificar soluciones que optimizan la operación y reducen costos energéticos”, explicó Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el estudio Modeling and Optimization of the Medellín Aqueduct Primary Network.

La afirmación resume el principio que comparten las tres obras: planear con base en datos reales del sistema y anticipar su comportamiento ante distintos escenarios.

De sistemas aislados a redes integradas

El tránsito hacia esta visión responde a un problema común. Las ciudades crecieron sobre infraestructuras diseñadas para condiciones que hoy ya no existen.

Muchas operan con redes dispersas, registros incompletos y estructuras que no se ajustan a la topografía ni a las variaciones climáticas actuales.

En consecuencia, los proyectos recientes se enfocan en conectar lo existente antes de construir más.

PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) construyó un sistema que conecta captación, tratamiento, bombeo y distribución para abastecer a más de 380,000 personas en los municipios de Yakarta, Bekasi y Karawang. (Foto: Bentley Systems.)

En Medellín, la red primaria del acueducto se reorganizó como un solo sistema para abastecer a 1.4 millones de familias durante los próximos 30 años. La empresa pública EPM integró en un mismo plan cinco plantas de tratamiento, 34 estaciones de bombeo, 95 tanques de almacenamiento y 370 kilómetros de tuberías.

Con esta base, evaluó catorce escenarios distintos de demanda y operación para definir cómo garantizar el servicio en una zona montañosa que combina gravedad y bombeo.

“El análisis que tomaba semanas ahora se realiza en cuestión de horas”, señaló la compañía. La planeación conjunta permitió reducir inversiones innecesarias por 12 millones de dólares y disminuir 117 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, al tiempo que se ajustaron las estrategias de bombeo para un consumo energético más eficiente.

En el distrito chino de Jinchuan, el punto crítico no era el abastecimiento, sino el drenaje. Las lluvias extremas y una infraestructura antigua generaban riesgo de inundaciones para 300,000 habitantes.