Ecobici y ciclovías: dos redes que crecieron juntas en la Ciudad de México

Al mismo tiempo, Ecobici inició con una cobertura acotada y registró 840,079 viajes durante su primer año de operación, con cerca de 19,000 personas usuarias.

Desde entonces, la evolución de Ecobici y de la infraestructura ciclista avanzó de forma paralela. Quince años después, la ciudad acumula más de 535 kilómetros de infraestructura ciclista construida, mientras que el sistema opera con más de 9,300 bicicletas y cerca de 690 cicloestaciones distribuidas en seis alcaldías.

Como consecuencia, en 2024 el sistema alcanzó un récord de 22.2 millones de viajes anuales y más de 188,000 personas usuarias registradas.

Durante su evolución el crecimiento del sistema refleja también la expansión de la adaptación de las calles para los viajes en bicicleta. Cada ampliación de Ecobici coincide con momentos de consolidación o extensión de la red ciclista. El crecimiento del sistema no ocurrió de manera aislada, sino como parte de una política de movilidad que avanzó en dos frentes al mismo tiempo.

2010–2014: el arranque sobre los primeros corredores

Ecobici inició operaciones en 2010, el mismo año en que se inauguró la ciclovía de Paseo de la Reforma, uno de los ejes ciclistas más importantes de la ciudad. El sistema se concentró entonces en zonas como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde ya existían carriles ciclistas, estaciones de Metro y Metrobús, y una alta densidad de destinos.

En esos primeros años, la infraestructura ciclista de la ciudad estaba fragmentada, con tramos localizados principalmente en alcaldías centrales. Ecobici operó dentro de ese mismo polígono, sin extenderse hacia zonas donde la red ciclista aún no ofrecía continuidad.

Gonzalo Peón Carballo, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, explicó que el sistema aprovechó condiciones ya dadas. “No fue un tema de qué fue primero, sino de aprovechar mejor la infraestructura existente”, dijo.