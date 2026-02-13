Ecobici y ciclovías: dos redes que crecieron juntas en la Ciudad de México

Pero el gran cambio en el panorama inició en 2019. Ese año arrancó el Programa Integral de Movilidad 2019–2024 y la Secretaría de Movilidad absorbió la planeación y operación de la movilidad ciclista, incluida Ecobici.
Entre 2019 y 2024 se construyeron 261.14 kilómetros de infraestructura ciclista, casi el doble que en el periodo 2013–2018. En ese mismo lapso, el sistema de bicicleta pública amplió su cobertura territorial y se preparó para una renovación tecnológica.
En 2022 comenzó la modernización de Ecobici. Con la nueva versión del sistema, el número de bicicletas aumentó de 6,150 a más de 9,300, mientras que las cicloestaciones pasaron de 480 a cerca de 690. La cobertura se amplió hacia Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, además de reforzarse en alcaldías donde ya operaba.
Ese mismo periodo coincidió con la habilitación de nuevos corredores ciclistas y carriles bus-bici, como los de Eje Central, Eje 2 Sur e Insurgentes, que conectaron zonas previamente aisladas de la red principal.
Desde su renovación, el sistema registró más de 27 millones de viajes, una cifra asociada a su expansión territorial y a la integración con el transporte público.
Las patas de la mesa del ciclismo urbano
Para Gonzalo Peón Carballo, el funcionamiento del ciclismo urbano depende de un conjunto de elementos que deben coexistir. “Es muy difícil que funcione un sistema de bicicletas compartidas si no hay infraestructura segregada para bicicletas”, señaló.
A esa infraestructura se suman otros factores: la intermodalidad con el transporte público, la cercanía entre vivienda y empleo, y una densidad suficiente de destinos. El sistema, explicó, necesita una demanda constante de viajes cortos, algo que ocurre en zonas donde coinciden oficinas, servicios y estaciones de transporte masivo.
Fernanda Rivera, especialista en movilidad y transporte y exdirectora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sostenible de la CDMX, coincidió en que Ecobici forma parte de una política más amplia.
“La bicicleta pública funciona cuando se integra a una estrategia que incluye infraestructura, intermodalidad y cultura de la bicicleta”, explicó.