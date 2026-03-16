Condiciones climáticas y relieve de calles dan potencial a CDMX para ser una capital ciclista

El recorrido forma parte del programa Muévete en Bici, cuya evolución permite mostrar, además, que la cultura ciclista crece. Lo que comenzó como un trayecto de 10 kilómetros, hoy alcanza 55. En esas mañanas, la ciudad revela una versión de sí misma que durante mucho tiempo pareció improbable.

La base a favor: el terreno de la CDMX es apto

“En el 2007 mucha gente nos decía ‘están locos, ¿qué creen que están en Dinamarca o qué?’, pero, ¿por qué no seríamos una ciudad ciclable si tenemos todas las características para serlo?”, dice en entrevista Manuel Suárez Lastra, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y uno de los académicos que participó en el diseño del Plan Bici.

El primer argumento que los planificadores de movilidad citan a favor de la bicicleta en la Ciudad de México no tiene que ver con políticas públicas ni con cultura vial. Tiene que ver con el suelo.