El Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, reabre sus puertas este sábado 28 de marzo, previo al Mundial de 2026, para recibir el partido amistoso entre México y Portugal. El encuentro servirá como una prueba clave para evaluar si las instalaciones están listas rumbo a la justa mundialista.
Y es que, aunque en el exterior del Coloso de Santa Úrsula las obras aún continúan —e incluso el estacionamiento no estará disponible para este partido—, en teoría el interior del recinto ya debería estar listo tras las mejoras realizadas en espacios, capacidad, iluminación, sonido, video y la cancha.
La idea es que los trabajos continúen en las áreas externas del estadio, mientras que dentro todo quede listo no solo para el duelo ante Portugal, sino también para que la FIFA pueda realizar durante estos meses previos al 11 de junio las pruebas necesarias en el recinto y garantizar que todo esté preparado para el partido inaugural ante Sudáfrica.
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¿Cuáles son las mejoras en el Estadio Azteca Banorte?
La modernización del Estadio Azteca Banorte no se limita a retoques estéticos. El proyecto implicó intervenir gradas, cancha, tecnología, seguridad y servicios para aficionados con el objetivo de adaptar el histórico recinto a los estándares que exige la FIFA.
Todas las secciones del inmueble fueron intervenidas para instalar nuevas butacas y reorganizar la distribución del público, lo que mejora la visibilidad hacia la cancha desde distintos sectores.
Cancha con tecnología híbrida
El terreno de juego fue preparado con césped híbrido, acompañado de sistemas modernos de drenaje y aireación, diseñados para mantener la superficie en mejores condiciones durante partidos de alta exigencia.
Iluminación LED de alto rendimiento
El estadio incorporó un nuevo sistema de iluminación LED, pensado tanto para mejorar la visibilidad dentro del recinto como para cumplir con los estándares internacionales de transmisión.
Conectividad para los aficionados
El inmueble contará con más de 1,200 antenas Wi-Fi 6, lo que permitirá acceso a internet de alta velocidad en prácticamente todas las zonas del estadio.
Sistema de seguridad reforzado
Se instaló un nuevo sistema de videovigilancia, con cámaras distribuidas estratégicamente para mejorar el monitoreo y la seguridad durante los eventos.
Sistema de sonido actualizado
También se modernizó el audio del estadio, con equipos que buscan mejorar la claridad de anuncios, música ambiental y la experiencia acústica durante los partidos.
Nuevas zonas premium
La remodelación incorpora espacios de hospitalidad con servicios exclusivos y vistas privilegiadas del campo, como Tunnel Club, Super Seats y Corner Club.
Cuántas personas caben en el Estadio Azteca
El proyecto contempla una ampliación del aforo, que permitirá recibir a más aficionados sin comprometer la comodidad. Según la FIFA, el estadio tendrá capacidad para 83 mil espectadores durante los partidos.
Nueva plataforma digital de boletos
También se implementó un sistema de boletería en línea renovado, diseñado para hacer más seguro y eficiente el proceso de compra de entradas.
En el exterior del estadio los cambios son más discretos. La estructura se mantiene prácticamente igual, aunque fue resanada y pintada, además de que en la parte superior se colocó un recubrimiento polimérico rojo con el nuevo nombre Estadio Banorte en gran formato. También se instaló iluminación LED y pantallas en la parte posterior del recinto, que permitirán proyectar contenidos y reforzar la imagen del estadio durante eventos.
Con estas modificaciones, el estadio busca mantenerse como uno de los recintos más emblemáticos del futbol en América Latina, pero ahora con infraestructura y tecnología acordes a los grandes torneos internacionales.
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¿Cuánto cuesta la renovación del estadio?
La modernización del renombrado Estadio Banorte implica una inversión millonaria que se ha ido reportando conforme avanzan las obras rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Los registros muestran, por ejemplo, que solo entre octubre y diciembre de 2025 se invirtieron 723.4 millones de pesos en obras relacionadas con la remodelación del estadio. A lo largo de todo el año, la cuenta contable de “inversiones y construcciones en proceso” acumuló incrementos por 2,362.6 millones de pesos, ligados principalmente a la transformación del recinto.
Para financiar estos trabajos se contrató una línea de crédito por 2,100 millones de pesos otorgada por Grupo Financiero Banorte. Al cierre de 2025, ya se habían utilizado 1,682.7 millones de pesos de ese financiamiento, distribuidos en cuatro disposiciones realizadas entre marzo y diciembre de ese mismo año.
El préstamo tiene un plazo de 12 años, con vencimiento en marzo de 2037, y contempla un periodo de gracia de 18 meses para el pago del capital, por lo que los primeros pagos del principal comenzarán en febrero de 2027.
Además del financiamiento, Banorte también participa como socio comercial del proyecto, lo que dio lugar al cambio de nombre del estadio mediante un acuerdo de patrocinio. Sin embargo, la propiedad del inmueble se mantiene en manos de la empresa operadora vinculada a Ollamani, a través de su subsidiaria Fútbol del Distrito Federal.
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Será casa de América, Cruz Azul y Atlante
Una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Banorte volverá a ser un recinto central para el futbol mexicano, ya que será la sede habitual de dos de los clubes con mayor afición del país: Club América y Cruz Azul.
Además, según reveló el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, el estadio también será la nueva casa del Atlante, equipo que regresa a la primera división tras más de una década fuera y luego de adquirir la plaza de Mazatlán FC.
El inmueble también continuará siendo sede frecuente de la Selección Mexicana de Futbol para partidos eliminatorios y otros compromisos oficiales en el país. Además, se mantendrá como un espacio clave para conciertos, espectáculos y otros eventos masivos, con el objetivo de aprovechar al máximo el renovado recinto y hacerlo rentable para pagar la deuda con Banorte.
En suma, la reapertura del Estadio Azteca Banorte marcará el primer gran ensayo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo entre México y Portugal permitirá poner a prueba el renovado recinto y comprobar si el histórico estadio de Santa Úrsula está listo para volver a colocarse en el centro del futbol mundial.