¿Cuáles son las mejoras en el Estadio Azteca Banorte?

La modernización del Estadio Azteca Banorte no se limita a retoques estéticos. El proyecto implicó intervenir gradas, cancha, tecnología, seguridad y servicios para aficionados con el objetivo de adaptar el histórico recinto a los estándares que exige la FIFA.

De acuerdo con la información oficial , entre los cambios más relevantes que se realizaron en el estadio destacan:

Gradas completamente renovadas

Todas las secciones del inmueble fueron intervenidas para instalar nuevas butacas y reorganizar la distribución del público, lo que mejora la visibilidad hacia la cancha desde distintos sectores.

Cancha con tecnología híbrida

El terreno de juego fue preparado con césped híbrido, acompañado de sistemas modernos de drenaje y aireación, diseñados para mantener la superficie en mejores condiciones durante partidos de alta exigencia.

Iluminación LED de alto rendimiento

El estadio incorporó un nuevo sistema de iluminación LED, pensado tanto para mejorar la visibilidad dentro del recinto como para cumplir con los estándares internacionales de transmisión.

Conectividad para los aficionados

El inmueble contará con más de 1,200 antenas Wi-Fi 6, lo que permitirá acceso a internet de alta velocidad en prácticamente todas las zonas del estadio.

Sistema de seguridad reforzado

Se instaló un nuevo sistema de videovigilancia, con cámaras distribuidas estratégicamente para mejorar el monitoreo y la seguridad durante los eventos.

El Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, reabre tras una remodelación rumbo al Mundial de 2026. (Hector Vivas/Getty Images)

Sistema de sonido actualizado

También se modernizó el audio del estadio, con equipos que buscan mejorar la claridad de anuncios, música ambiental y la experiencia acústica durante los partidos.

Nuevas zonas premium

La remodelación incorpora espacios de hospitalidad con servicios exclusivos y vistas privilegiadas del campo, como Tunnel Club, Super Seats y Corner Club.

Cuántas personas caben en el Estadio Azteca

El proyecto contempla una ampliación del aforo, que permitirá recibir a más aficionados sin comprometer la comodidad. Según la FIFA, el estadio tendrá capacidad para 83 mil espectadores durante los partidos.

Nueva plataforma digital de boletos

También se implementó un sistema de boletería en línea renovado, diseñado para hacer más seguro y eficiente el proceso de compra de entradas.

Intervención en la fachada exterior

En el exterior del estadio los cambios son más discretos. La estructura se mantiene prácticamente igual, aunque fue resanada y pintada, además de que en la parte superior se colocó un recubrimiento polimérico rojo con el nuevo nombre Estadio Banorte en gran formato. También se instaló iluminación LED y pantallas en la parte posterior del recinto, que permitirán proyectar contenidos y reforzar la imagen del estadio durante eventos.

Con estas modificaciones, el estadio busca mantenerse como uno de los recintos más emblemáticos del futbol en América Latina, pero ahora con infraestructura y tecnología acordes a los grandes torneos internacionales.