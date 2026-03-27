¿Qué pasó con la plaza y hotel del Estadio Azteca? El megaproyecto que desapareció rumbo al Mundial

¿En qué consistía el megaproyecto del Estadio Azteca?

El plan original de renovación del Estadio Azteca no solo contemplaba mejoras dentro del inmueble. También buscaba transformar por completo su entorno con un desarrollo urbano y comercial de gran escala.

El proyecto, llamado “Conjunto Estadio Azteca” (CEA), pretendía aprovechar más de 58 mil metros cuadrados de terreno propiedad de Grupo Televisa para integrar el estadio con un complejo turístico, comercial y de servicios en la zona de Santa Úrsula.

Entre los elementos más importantes que se planeaban alrededor del recinto estaban:

Plaza comercial y hotel

Se proyectaba una plaza comercial de cuatro niveles sobre la avenida Estadio Azteca, acompañada de un hotel de siete niveles para visitantes y turistas. Además, sobre la Calzada de Tlalpan se contemplaba una extensión denominada Centro Estadio, con tres niveles adicionales de comercios.

Nuevo estacionamiento de gran capacidad

El proyecto incluía la construcción de 925 cajones de estacionamiento adicionales a los más de 6,000 ya existentes. Estos espacios se distribuirían en estructuras de varios niveles, con siete pisos en el caso del hotel y cinco en el centro comercial.

Infraestructura hidráulica para la zona

Para atender el impacto urbano del desarrollo, el plan también consideraba la construcción de cinco pozos de agua, con el objetivo de garantizar el suministro tanto para el complejo como para las colonias cercanas.

En conjunto, la idea era convertir los alrededores del estadio en un corredor comercial y turístico, capaz de operar durante todo el año y no solo en días de partido o eventos masivos.