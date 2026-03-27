¿Qué pasó con la plaza y hotel del Estadio Azteca? El megaproyecto que desapareció rumbo al Mundial

Luego de permanecer prácticamente dos años cerrado al público, el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, reabre sus puertas. Sin embargo, algunos aficionados se preguntan qué ocurrió con la plaza comercial y el hotel que se planeaban construir en los alrededores del recinto.
Hace algunos años, cuando se presentó el proyecto de renovación, se contemplaba un megacomplejo turístico y comercial que transformaría por completo la zona de Santa Úrsula, donde se ubica el estadio.
Si bien las obras de remodelación al interior y exterior del inmueble están prácticamente listas con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cierto es que no hay señales de ese megaproyecto. ¿Qué ocurrió con esos planes y por qué no avanzaron?
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¿En qué consistía el megaproyecto del Estadio Azteca?
El plan original de renovación del Estadio Azteca no solo contemplaba mejoras dentro del inmueble. También buscaba transformar por completo su entorno con un desarrollo urbano y comercial de gran escala.
El proyecto, llamado “Conjunto Estadio Azteca” (CEA), pretendía aprovechar más de 58 mil metros cuadrados de terreno propiedad de Grupo Televisa para integrar el estadio con un complejo turístico, comercial y de servicios en la zona de Santa Úrsula.
Entre los elementos más importantes que se planeaban alrededor del recinto estaban:
Plaza comercial y hotel
Se proyectaba una plaza comercial de cuatro niveles sobre la avenida Estadio Azteca, acompañada de un hotel de siete niveles para visitantes y turistas. Además, sobre la Calzada de Tlalpan se contemplaba una extensión denominada Centro Estadio, con tres niveles adicionales de comercios.
El proyecto incluía la construcción de 925 cajones de estacionamiento adicionales a los más de 6,000 ya existentes. Estos espacios se distribuirían en estructuras de varios niveles, con siete pisos en el caso del hotel y cinco en el centro comercial.
Infraestructura hidráulica para la zona
Para atender el impacto urbano del desarrollo, el plan también consideraba la construcción de cinco pozos de agua, con el objetivo de garantizar el suministro tanto para el complejo como para las colonias cercanas.
En conjunto, la idea era convertir los alrededores del estadio en un corredor comercial y turístico, capaz de operar durante todo el año y no solo en días de partido o eventos masivos.
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¿Por qué no avanzó el megaproyecto?
El plan original para transformar los alrededores del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, finalmente no prosperó. El proyecto que contemplaba la construcción de un hotel y una plaza comercial fue retirado, y las obras se limitaron a la modernización del estadio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Entre los factores que frenaron el desarrollo destacan:
Oposición vecinal
Habitantes de al menos 17 colonias de la alcaldía Coyoacán, entre ellas Santa Úrsula, manifestaron su rechazo al megaproyecto por posibles afectaciones al suministro de agua, problemas de movilidad y el impacto urbano que podría generar en la zona.
Postura del Gobierno de la Ciudad de México
La administración capitalina intervino en el debate. La entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró a los vecinos que no se permitirían obras que afectaran recursos básicos en la zona.
Posteriormente, el 5 de febrero de 2024, el entonces jefe de Gobierno interino, Martí Batres, explicó que el proyecto original fue retirado por los propios inversionistas. “Lo que sí puedo decir es que el proyecto que ustedes conocieron se retiró por parte de la empresa y se presentó una cuestión diferente”, señaló.
Tras la cancelación del desarrollo inmobiliario, las obras se concentraron únicamente en mejorar las instalaciones existentes del estadio para cumplir con los requisitos del torneo.
En ese sentido, Batres explicó: “Lo que entiendo es que lo que va a hacer el Estadio Azteca es mejorar las instalaciones que actualmente tiene, no está previsto otro tipo de obra. Va a tener en condiciones sus asientos, sus baños, en fin, sus instalaciones en buenas condiciones precisamente para afrontar el reto del Mundial”.
De esta forma, el proyecto final dejó fuera las construcciones comerciales y turísticas previstas originalmente y se enfocó únicamente en la puesta a punto del estadio.
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¿En qué terminó la remodelación del estadio?
De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ahora Estadio Banorte fue renovado principalmente en su interior para cumplir con los estándares de la FIFA.
Entre los principales cambios destacan:
Gradas y capacidad: se instalaron nuevas butacas y se reorganizaron secciones para mejorar la visibilidad. La capacidad será de alrededor de 83 mil espectadores.
Cancha y tecnología: se colocó césped híbrido, iluminación LED para transmisiones internacionales y más de 1,200 antenas Wi-Fi 6 para los asistentes.
Zonas premium: se habilitaron áreas de hospitalidad como Tunnel Club, Super Seats y Corner Club, además de modernizar el audio y el sistema de seguridad.
Fachada: el exterior fue restaurado y ahora muestra el nombre Estadio Banorte sobre un fondo rojo que recubre la corona del inmueble, acompañado de iluminación y pantallas LED.
Además de las obras dentro del estadio, el Gobierno de la Ciudad de México realizó intervenciones en la zona para mejorar la movilidad y los accesos al recinto.
Entre ellas destacan la remodelación del CETRAM Huipulco, la repavimentación de unos 60 mil metros cuadrados en Circuito Azteca y Avenida del Imán, así como trabajos para modernizar el Tren Ligero de la Ciudad de México y aumentar su capacidad durante eventos masivos.
En conjunto, las obras buscan facilitar el traslado de aficionados y mejorar la operación del estadio durante el Mundial. Por ahora, no hay indicios de un nuevo proyecto ni autorizaciones para retomar el megaproyecto turístico y comercial que se contemplaba originalmente en los alrededores del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte.