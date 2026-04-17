El país enfrenta una dependencia estructural. Actualmente, cerca del 75% del gas natural se importa desde Estados Unidos, lo que expone a interrupciones de suministro. A esto se suma una capacidad de almacenamiento reducida. “Tenemos almacenamiento solamente por tres días de gas”, señaló Rubén Chávez Guillén, Coordinador del Subcomité de Aguas Subterráneas del Comité del Agua del CICM.

El gas necesita dónde guardarse

El primer cuello de botella está en el almacenamiento. Sin capacidad para guardar el gas extraído, la producción no se traduce en seguridad energética.

“Si no lo complementamos con capacidades de almacenamiento, seguiremos siendo muy vulnerables”, advirtió el especialista.

La falta de reservas operativas limita la capacidad del sistema energético para responder a interrupciones, incluso si el país logra aumentar su producción interna.

Estados Unidos es el productor de gas natural con los precios más baratos del mundo. (ttsimaging/Getty Images/iStockphoto)

Agua y energía, dos infraestructuras que avanzan juntas

El segundo componente es el agua . El fracking requiere entre 14,000 y 30,000 metros cúbicos por pozo durante la perforación, un consumo que ocurre una sola vez en su vida útil.