En superficie, el manejo del gas y del agua implica instalaciones para separación, almacenamiento temporal y recirculación. También se requiere infraestructura para el manejo de fluidos de retorno, que pueden contener alta salinidad.
El proceso no termina en el pozo. La infraestructura asociada incluye redes para movilizar el gas, así como sistemas de monitoreo y control operativo.
Monitoreo y regulación, parte de la infraestructura
La conferencia también ubicó al monitoreo como parte de la infraestructura necesaria. No se trata solo de obra física, sino de sistemas de información.
Entre los elementos señalados están el monitoreo sísmico, el seguimiento de acuíferos y la transparencia de datos operativos. “La regulación sin supervisión es letra muerta”.
Esto implica inversión en capacidades técnicas, equipos de medición y personal especializado para supervisar cada etapa del proyecto.
Una red para el fracking que no existe
El diagnóstico del CICM apunta a que el fracking no es un proyecto aislado, sino un sistema que requiere múltiples capas de infraestructura: hídrica, energética, logística y regulatoria.
Sin almacenamiento, el gas no se puede aprovechar. Sin agua, no se puede extraer. Sin monitoreo, no se puede controlar.
La discusión, plantearon los especialistas, no es solo si el fracking es viable, sino si el país puede construir la infraestructura que lo haga operable en conjunto.