Las desventajas

El adquirir una propiedad es un compromiso de años, de acuerdo con Leonardo González, analista Real Estate de propiedades.com, las desventajas principales puede ser la falta de compromiso de alguna persona y que la responsabilidad solo recaiga en una, provocando que sea imposible que uno de los involucrados pague las cantidades acordadas por los años determinados.

Los involucrados cuando son parejas no piensan en el futuro de sus finanzas o economía y por “los sentimientos amorosos” hacía una persona no establecen un contrato aparte del crédito hipotecario, “la mayoría de las personas no hablan de este tema por considerar que no es romántico y tienen la ilusión de que estarán muchos años juntos y no establecen acuerdos que los beneficien en caso de que ya no quieran ser copropietarios de la propiedad”, explica director general de Creditaria México.

¿Qué se puede hacer en estos casos?

Los expertos explican que en estos casos en los que se busca disolver el contrato de copropiedad, lo recomendable es vender la propiedad, liquidar el crédito y dividirse el resto.

Otra de las opciones es realizar un contrato legal paralelo a la escritura para que ambas partes se protejan y sea más fácil el proceso de disolución del contrato de crédito.