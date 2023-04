Las Simi-colonias cada vez van en aumento. El rostro se encuentra ubicado en lugares rezagados como en el caso de San Carlos Cantera, en Ecatepec, que fue la responsable de dar a conocer el proyecto de la Fundación Dr. Simi.

El caso se ha popularizado tanto que además de la colonia en el Estado de México, se realizó una en Yucatán y ahora se ha dado comienzo en Monterrey.

El sitio que portará la cara de este personaje es la colonia Nuevo Almaguer ubicada en el municipio de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León.

Nuevo Almaguer se ha caracterizado por encontrarse debajo del cerro de La Silla. La bienvenida que brinda la colonia son calles estrechas y empinadas, alrededor de estas hay terrenos baldíos, casas sin terminar, algunas sin pintura y otras con techos de lámina y unas cuantas con habitaciones expuestas al exterior.

Mientras se va acercando al famoso cerro, el camino se vuelve un poco más complicado de recorrer, al contar con baches y curvas peligrosas que retan a los carros y a las personas durante su trayecto. Las casas que formarán parte del proyecto se encuentran en lo más alto del cerro.

Por ello la fundación buscó al gobierno para poder apoyar a los habitantes no solo con la pintura para sus casas, sino con la misma dinámica de los otros dos proyectos, en el cual se les regala despensas, atención médica gratuita, medicamentos y un huerto.

“Esta colonia, no es muy antigua, la mayoría de las personas que llegamos habitar aquí sufrimos de servicios básicos como luz, agua y calles sin pavimentar, ahora ya hay más interés por parte del gobierno para ayudarnos, pero todavía hay mucha inseguridad en esta colonia, esperemos y con esta ayuda y que vengan más seguido las autoridades haya más seguridad para nosotros”, dice María del Carmen Rosales, habitante de la colonia.

La nueva colonia Simi

El día 27 de junio se dio por inaugurada el comienzo para pintar las fachadas, de acuerdo con Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, se realizará una inversión de 3 millones de pesos para las 703 casas, convirtiéndose en la colonia Simi más grande de México.

Serán 70,000 metros cuadrados del mural y lo llevará a cabo el artista Oliver Tormenta, quien fue el que diseñó el rostro de la colonia de Ecatepec. Se usarán 25,000 litros de pintura.

Además de pintar las fachadas, la fundación estará proporcionando brigadas médicas, medicamentos gratuitos y la incorporación de un huerto, “el objetivo no solo es ayudar a las colonias de escasos recursos también es darles las herramientas para que sea autosuficiente y autosustentables, por eso la importancia del huerto”, agrega el presidente ejecutivo.

La fecha de culminación se estima que sea en cinco meses, exactamente en septiembre para celebrar el aniversario de Farmacias Similares.

Los retos al pintar el rostro

Víctor González Herrera comenta que en ocasiones las personas no quieren participar en el proyecto, pero cuando se dan cuenta del compromiso por parte de la fundación se unen al proyecto para dejar pintar sus fachadas, “el punto es ayudarles y no solo con la fachada, por eso cuando no los podemos convencer solitos se dan cuentan del compromiso de la empresa y la ayuda que se les proporcionan”, agrega.

¿Habrá más Simi-colonias?

De acuerdo con el entrevistado, tienen en mente ayudar a colonias de Guadalajara y Tijuana y espera que las mismas personas así como el gobierno les sugieran qué lugares pueden ayudar, “llevamos más de 25 años ayudando y trabajando con colonias de escasos recursos y los seguiremos haciendo”.

Agrega que por el momento, en las colonias que ya están culminadas estarán implementando centros de medicina mental, en las que les proporcionarán atención psicológica para tratar enfermedades como la ansiedad, estrés y depresión.