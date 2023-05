Esto ocurrió en Lomas del Mirador ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una ciudad de la región Centro del estado de Jalisco. Forma parte del Área Metropolitana de Guadalajara, donde existe este complejo de edificios que no se finalizaron y mucho menos se llegaron a habitar.

Los edificios se encuentan totalmente abandonados. (Crédito: Alejandra Arriero)Alejandra Arriero

¿Por qué se llama el Chernobyl mexicano?

Coloquialmente se dio a conocer como el Chernobyl mexicano, debido al deterioro de los inmuebles así como la desocupación total, en la zona se puede apreciar edificios en grises, grafitis, sin ventanas ni puertas y rodeados de naturaleza lo cual contribuye al nombre que se le adjudicó.

De acuerdo con datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), correspondientes al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020, en Guadalajara hay al menos 29,414 viviendas desocupadas.

La zona nunca se llegó habitar. (Créditos: Alejandra Arriero)

Andrés Ampudia, director de Vivienda de Tlajomulco, dice que estos edificios se construyeron en 2013 como mega fraccionamientos de interés social en un lugar considerado en ese entonces como periferia de la ciudad, “Lomas del Mirador es el resultado de la suma de muchas cosas, una de ellas era la política de hacer vivienda enfocada para venderla a trabajadores con créditos hipotecarios”.

Carlos Martínez Velazquez, director general del Infonavit, explica que los créditos hipotecarios como se manejaban anteriormente eran una total carga financiera para las familias, en las que había un incremento año con año, además, los temas de inflación y los salarios mínimos los convertían en impagables.

La zona lleva más de 10 años abandonada. (Crédito: Alejandra Arriero)

Lomas del Mirador

Andrés Ampudia menciona que estos fraccionamientos se hicieron a través de la compañía Homex por etapas; Lomas del Mirador fue la 15, mientras que las etapas anteriores que se encuentran ubicadas en la misma zona sí se terminaron de construir, pero no se habitaron, “la última etapa se quedó en un tema de abandono constructivo, nosotros lo identificamos como una obra negra que no se termina la construcción, no se brinda la habitabilidad y no se vende”.

Agrega que en 2014 la empresa constructora se fue a bancarrota, dejando varios fraccionamientos inconclusos, “el modelo de inversión de las vivienderas, consistían en pedir un crédito puente donde dejan el terreno como aval, esto provocó que actualmente los inmuebles son de banca privada”.

Lomas del Mirador se dio a conocer como el Chernobyl mexicano, debido a que se encuentra el fraccionamiento totalmente abandonado. (Fuente: Cuartoscuro)

Explica que debido a este método el municipio no se puede involucrar para recuperar los inmuebles, sin embargo para evitar más el abandono de las propiedades, se ha encargado de crear dos programas para evitarlo en otros lugares.

“Desde la primera administración del alcalde Salvador Zamora en el 2018 se arrancó un programa que se llama Renta tu Casa busca abordar dos problemáticas específicas por un lado incentivar a los propietarios que tienen viviendas deshabitadas ponerlas en uso y por otro lado darle acceso a población vulnerable con rentas asequible a la vivienda a partir de digamos que del apoyo que pueda dar el Ayuntamiento entonces que básicamente es el Ayuntamiento renta viviendas para subarrendarlas a un precio preferencial a una persona en situación vulnerable”.

Esta zona perteneciente al sector privado por lo que no se puede intervenir para recuperar las viviendas. (Crédito: Cuartoscuro)

El segundo programa se llama Vivienda Protegida el cual se enfoca en la vivienda abandonada en la cual si tienen contacto con el dueño de la propiedad que no se encuentra habitada haciendo una clausura por parte del Ayuntamiento y posteriormente se hace una acción comunitaria para tapar puertas y ventanas.