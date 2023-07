Entre semana se realizan 34.56 millones de viajes en la zona metropolitana del Valle de México, de acuerdo con el Inegi. El 58.1% es para ir al trabajo, con una duración entre media y dos horas.

Es el caso de Braulio Salinas, que trabaja en Polanco. Él vive en Coacalco, Estado de México y para llegar a su destino debe tomar una combi que le cobra 20 pesos a la estación Rosario, después toma el Metro, en el que gasta 5 pesos hasta Tacubaya y de ahí transborda a Chapultepec, que es en donde se baja. Realiza dos horas en todo su trayecto.

Para el regreso toma un camión para Satélite-Toreo que cobra 7 pesos y después toma una combi que cobra 35 pesos para llevarlo a Coacalco. Menciona que este último automóvil se va por el segundo piso, por eso de regreso se hace una hora con 30 minutos.

Las opciones que tienen los mexiquenses para evitar esos largos viajes son comprar o rentar una propiedad más cercana; sin embargo, el precio promedio de las propiedades en la Ciudad de México, que miden 65 metros cuadrados, ya sean casas o departamentos, es de 2.025 millones de pesos. Mientras que las rentas, se encuentran a partir de 8,000 y llegan hasta los 45,000 pesos.

Así, una de las alternativas es rentar una propiedad lo más cercana posible a la capital, pero sin dejar de lado la accesibilidad del transporte. De acuerdo con Nay Elías, Villegas, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Metropolitana del Estado de México (AMPI), uno de los municipios que ofrece cercanía a la ciudad, así como transporte (como el Tren Suburbano) y rentas accesibles, es Tlalnepantla.

Menciona que el tiempo de traslado que se hacen las personas de este municipio es de entre 35 y 40 minutos. La colonia con el precio más accesibles es Alameda. El experto explica que para familias pequeñas, de dos integrantes más dos hijos, se encuentran departamentos de dos habitaciones, pero a partir de 6,000 pesos. La colonia Tlalnepantla Centro tiene rentas desde 4,500 y hasta 8,000 pesos mensuales.

Atizapán es otro de los municipios que resguarda colonias como Cóporo, donde se encuentran departamentos en renta a partir de los 7,000 pesos.

En este municipio se cuentan con avenidas importantes y medios de transporte. El tiempo de traslado para la Ciudad de México, de acuerdo con el experto, es de 40 a 50 minutos, y las avenidas principales conectan con las estaciones del Metro, como Cuatro Caminos, Rosario y Tacuba.

“Estas colonias son una adopción para aquellos que buscan no pagar rentas tan altas y tienen opciones en transporte público”, menciona Nay Elías.

El tercer municipio donde se resguardan zonas económicas y con accesibilidad en transporte es Cuautitlán Izcalli. El experto menciona que el centro de Cuautitlán ofrece rentas de entre 3,500 y hasta 10,000 pesos dependiendo del tipo de la familia, es decir, dependiendo de sus necesidades en cuanto tamaño, número de habitaciones y amenidades.

El tiempo de traslado a la ciudad es entre 50 y una hora, ya que cuenta con cercanía para tomar el suburbano.

Malayka Toralva, vive en Cuautitlán Izcalli, su trabajo se encuentra hasta Vallejo, para llegar toma una combi al suburbano que le cobra 12 pesos, posteriormente toma el tren, en el que paga 22 pesos, y finalmente toma un camión que le cobra 7 pesos. El tiempo de traslado que hace es de una hora y 10 minutos. Y gasta lo mismo de regreso a su casa.

En cuanto a renta, paga 3,500 pesos por un departamento de dos habitaciones, un baño, área de sala/comedor y cocina con cuarto de lavado. “Mi idea original era vivir en la Ciudad de México por mi trabajo, pero las rentas están muy caras, por lo que decidí mudarme al Estado de México y no está tan mal porque no me hago mucho en mis trayectos y tengo una casa que se adecua a mis necesidades y no es tan cara, puedo destinar mi sueldo a otras cosas y no solamente al lugar en donde vivo”, dice la entrevistada.

El presidente de AMPI Metropolitana agrega que además de bajos precios en las rentas, también ofrecen amenidades. “Como bien se sabe, en la Ciudad de México hay infinidad de de amenidades, como roof garden, gimnasios y salas de juegos, principalmente. En el caso del Estado de México, una de las amenidades que se ofrece es seguridad, es decir, un control en los acceso para el condominio, así como áreas con asadores y gimnasios básicos”.