El ABC del Cartel Inmobiliario, el grupo que puso de cabeza al sector en la CDMX

En noviembre del año pasado, la entonces fiscal de la CDMX Ernestina Godoy, también dio detalles sobre el esquema: "La evidencia demostró que al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares".

Consecuencias del Cartel Inmobiliario

De acuerdo a Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, se han contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios construidos en la alcaldía Benito Juárez.

En cuanto a los ingresos que obtuvieron los funcionarios de manera ilegal, se ha calculado que ascienden a más de 7,000 millones de pesos.

Akabani también señala que las construcciones irregulares ocasionan problemas en los servicios y representan riesgos al no respetar las normas y reglamentos de construcción.

Involucrados en el Cartel Inmobiliario

Al menos 16 funcionarios públicos han sido llevados a proceso por ser señalados como parte del Cartel Inmobiliario, un ex alcalde, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, un particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora, además de cinco servidores públicos más eran investigados en noviembre de 2023, de acuerdo a la entonces fiscal Ernestina Godoy.

Personas involucradas en el cartel inmobiliario a noviembre de 2016. (Foto: FGJ CDMX)

¿Qué pasará con las construcciones?

Las autoridades capitalinas han dado a conocer que personas que adquirieron departamentos en los edificios irregulares han tenido problemas para acreditar su propiedad, debido a que no está legalmente constituida, por lo que el gobierno da facilidades para regularizar la vivienda.

Los inmuebles que pertenecían a los funcionarios (y que fueron dados con facilidades de compra o como intercambios) han sido recuperados para destinarse a oficinas gubernamentales y personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.