Con la reforma, el Infonavit ayudará a regular el mercado inmobiliario

Los pasos para la implementación

Las 20 reformas enviadas a la Cámara de Diputados serán discutidas en el periodo de febrero a abril, y será entonces cuando se conocerá su aprobación o rechazo, —aunque hasta el momento Morena, el partido del presidente, no cuenta con la mayoría necesaria para que pasen—.

En caso de que la propuesta al Infonavit se hiciera realidad, no tendría efectos inmediatos. Martínez detalla que lo primero será realizar un análisis y modificaciones a la ley orgánica del instituto, que deberán discutirse con varios sectores por el origen tripartito del organismo.

Adicionalmente, se debe plantear una legislación secundaria para detallar los procesos de construcción de vivienda y las reglas del juego en el terreno del arrendamiento.

Los retos

A pesar de que la imagen final de la realización de la propuesta vislumbra efectos positivos para el acceso a la vivienda, la principal complejidad es cómo implementarla.

“Si le das al Infonavit los privilegios de hacer vivienda, pero no cambian las normativas de desarrollo urbano, va a tener exactamente el mismo problema que los desarrolladores. No va a poder construir porque no va a tener permisos ni servicios”, dice Gene Towle, socio director de la consultora inmobiliaria Softec.

El experto agrega que en la Ciudad de México, por ejemplo, toma entre un año y medio y tres sacar los permisos de construcción de un inmueble y la edificación 18 meses más, por lo que la disponibilidad de vivienda para las personas sería un objetivo a alcanzar a largo plazo.

El segundo gran reto para el Infonavit sería la administración de los recursos, ya que al tratarse de aportaciones patronales, los riesgos de pérdida son para los trabajadores, “si el instituto pierde esos recursos, lo que va a suceder es que, si por ejemplo, dos trabajadores piden un crédito y uno no le pagó, ¿qué va a pasar el segundo? No lo va a tener. Entonces la primera pregunta es si al hacer esto se va a salvaguardar los derechos de los depositantes”, agrega el especialista.

El arrendamiento también será de los planteamientos más complicados a resolver en primer lugar, por cómo será la relación entre los arrendadores y el instituto para regular, por ejemplo, falta de pagos de renta.

Además, se requerirá una estructura muy robusta que agregue al organismo la facultad de cobranza, ya que en la actualidad es a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que recibe los recursos.