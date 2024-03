Esta es la principal razón por la que las mujeres quieren vivir solas

Del total de encuestadas —de las que 79% tienen más de 31 años— 41% viven solas, 20% con sus padres, 12% con sus hijos, 11% con su pareja y 7% con un roomie.

Quienes habitan solas su espacio, 55% dijeron que tomaron la decisión de hacerlo porque querían independencia —y 78% dijeron haberla obtenido—, 13% para estar más cerca del trabajo y 8% para acercarse a su escuela.

Además, de vivir solas han obtenido beneficios. El 60% cree que les ha dado madurez y el 22% piensa que son más responsables.

Pero no todo es sencillo, ya que los retos a los que se han enfrentado se centran principalmente en los gastos del hogar, señalaron 53% de las participantes. El 39% considera que la seguridad es el tema más complicado; 26%, el tener que hacerse cargo de todas las tareas lo que representa una sobrecarga de actividades, y 26% considera un gran desafío la soledad.

Aunque la mayoría de las mujeres que han decidido vivir solas lo logró entre los 22 y 30 años, un gran porcentaje, 21%, lo hizo entre los 42 y 56 años. El 18% tenía 31 y 41 años; 17%, menos de 21%; y 9%, después de los 57 años.

Pero hay personas que, a pesar de desearlo, no han llegado a esta meta. El 32% de las encuestadas dijo que no ha encontrado el inmueble adecuado, 28% lo intentó en el pasado, pero no le gustó la experiencia, 27% dijo que no le alcanza y 7% no puede hacerlo por sus mascotas.

Entre los elementos que buscan en una vivienda para irse a vivir solas son: 57% seguridad las 24 horas, 52% que esté cerca de algún transporte público y 45% que sea un barrio iluminado. Sólo el 26% se interesa por tener locales cerca.