Cushman & Wakefield lidera el nearshoring sostenible en México

Cabe mencionar, que México es el segundo país más atractivo de América Latina para inversiones en energía renovable, solo por detrás de Brasil, con una capacidad instalada de energía solar de 7.5 GW, en 2022, y un crecimiento del 8% anual.

“La demanda energética gracias al desarrollo de la industria ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. En Cushman & Wakefield, buscamos estrategias que se adapten de manera óptima a las operaciones de cada empresa para no reducir la productividad, sino ahorrar en materia energética y recursos”, asegura Javier Torres, gerente de Servicios de Sustentabilidad y Consultor de Energía de Cushman & Wakefield.

Javier Torres, gerente de Servicios de Sustentabilidad y Consultor de Energía de Cushman & Wakefield. (Cortesía)

Por otra parte, las certificaciones y la normatividad son aspectos que deben contemplar las empresas que buscan ser verdes. Los parques industriales, por ejemplo, deben tomar en cuenta instalaciones con certificaciones internacionales como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), que garantizan el uso eficiente de recursos y un menor impacto ambiental.

En 2023, en México, aproximadamente 13% de los edificios industriales contaban con certificación LEED, una cifra en aumento debido a la demanda de espacios logísticos más eficientes.

Asimismo, México cuenta con un sólido marco regulatorio ambiental, con leyes a nivel federal, estatal y local, entre las que destacan las normativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El incumplimiento de estas normas puede resultar en sanciones económicas y la pérdida de licencias operativas.

Uno de los casos de éxito en los que Cushman & Wakefield brindó consultoría para la certificación LEED GOLD, fue para el edificio Homero 1500, al asesorar la evaluación de infraestructura del edificio para el desarrollo de programas y políticas sustentables. La empresa gestionó la auditoría energética, así como capacitación continua al personal para la correcta ejecución de los lineamientos enfocados a la sustentabilidad, entre otras acciones clave. Esto permitió que el inmueble lograra ahorros significativos en las facturas de servicios de energía y agua, así como un mejor ambiente interior para los ocupantes, reducción de la huella de carbono y más.