DeMet: la empresa detrás del edificio que colapsó en San Antonio Abad y su historia en la vivienda social

Años después, los problemas financieros escalaron a tribunales. En 2014 un juez aprobó que Riober, la controladora de Grupo Empresarial México y de Desarrolladora Metropolitana, entrara en concurso mercantil debido a adeudos que arrastraba desde 2009.

El proceso judicial buscaba ordenar las obligaciones de la empresa frente a sus acreedores y dar salida a los pasivos acumulados.

Sin embargo, el caso continuó durante años. Un edicto judicial posterior señaló que Desarrolladora Metropolitana fue declarada en concurso mercantil dentro del expediente 474/2013, al acreditarse un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones.

El proceso escaló con el tiempo. En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024 se declaró formalmente a la empresa en estado de quiebra.

Para entonces, DeMet ya no figuraba entre los desarrolladores activos del mercado de vivienda.

El nombre que reaparece

A pesar de ese historial judicial, el nombre de la empresa reapareció en marzo de 2026 tras el colapso del edificio ubicado en San Antonio Abad 124, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la intervención contaba con permisos otorgados en 2025 y los trabajos habrían iniciado entre finales de ese año y principios de 2026.

Inti Muñoz, secretario de Vivienda, declaró este 10 de marzo que el inmueble fue contemplado para demolición desde mayo de 2018 debido a su riesgo estructural. Dos años más tarde, los propietarios constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad para gestionar las acciones relacionadas con las obras.

En 2025 los dueños del inmueble solicitaron facilidades a la Comisión de Reconstrucción para poder hacer la demolición, las cuales se otorgaron, lo que "no exime a los particulares de que en la ejecución de las obras se deba cumplir con las medidas de seguridad, de protección civil y demás responsabilidades derivadas de esa ejecución", comunicó la dependencia.

Derivado del procedimiento, en noviembre del 2025 se dio a conocer el inicio de los trabajos de demolición.

"En este sentido, al tratarse de una obra a cargo de particulares y con recursos privados, la ejecución y responsabilidad de los trabajos corresponde a los mismos, quienes deberán siempre documentar haber cumplido los requisitos antes citados, ante la alcaldía correspondiente, la que a su vez tiene la facultad de verificar que en todo momento, las obras se ejecuten con estricto cumplimiento de la normatividad aplicable", dijo Inti Muñoz.

La empresa fue relacionada con obras de reconstrucción de la CDMX. (Shelma Navarrete)

El desplome del edificio volvió a colocar a la empresa en el centro de la discusión pública, ahora en un contexto distinto al de su etapa como desarrolladora de vivienda social, sin canales de comunicación oficiales ni claridad respecto a su estructura interna.