Interiorismo nómada: ¿por qué los millennials ya no compran cortinas?

La tendencia hacia espacios más pequeños y versátiles no es solo una respuesta a los altos costos de la vivienda en las grandes ciudades, sino también un reflejo de un cambio fundamental en los valores y estilos de vida de la generación millennial y centennial, de acuerdo con Beata Nowicka, directora de la licenciatura en Arquitectura de Interiores en Centro.

"Las generaciones de 30 años no son generaciones que quieren echar raíces todavía. Al no querer echar raíces, no te quieres económicamente ni emocionalmente comprometer con ningún espacio", explica Nowicka. Esta falta de proyectos a largo plazo con un lugar específico, por elección o causadas por el contexto, está dando forma a una nueva estética y funcionalidad en el diseño de interiores.

Los espacios que estos jóvenes nómadas están obteniendo del mercado inmobiliario son significativamente más pequeños que los de generaciones anteriores. Departamentos de 40, 38 o incluso 26 metros cuadrados se están convirtiendo en la norma de las grandes ciudades. Estos micro-apartamentos están diseñados para servir como bases de operaciones temporales más que como hogares permanentes, reflejando la naturaleza transitoria de sus ocupantes.

La paleta de colores y la selección de materiales en estos espacios también están evolucionando. Nowicka describe una tendencia hacia lo que ella llama una "paleta orgánica" de color y materiales. "Estos espacios se están viendo verdes o más continuo a verdes, muy a menudo los nuevos habitantes buscan pisos de madera natural, buscan ante todo luminosidad", señala.

Esta preferencia por tonos naturales y materiales orgánicos no solo crea una sensación de calidez en espacios pequeños, también refleja una creciente conciencia ambiental entre los jóvenes consumidores, detalla. Además, Nowicka señala que estos nuevos habitantes "rehúyen a cortinas, rehúyen a limitaciones de una forma de vivir formal", lo que contribuye a maximizar la sensación de espacio y luz en estos pequeños departamentos.

La funcionalidad y la versatilidad son primordiales en estos nuevos diseños. Los muebles multifuncionales y plegables están ganando popularidad, permitiendo a los residentes maximizar el uso de espacios limitados. "La industria busca muebles doblables, muebles que disminuyan el volumen para que tú puedas en pocas palabras y con poco esfuerzo volverte a instalar", explica Nowicka.

En este contexto de movilidad y espacios reducidos, la cantidad de muebles se reduce drásticamente. Nowicka destaca: "No lleva la gente, no hay muchos muebles. Como te dije, se limita la cantidad de muebles. Tienes colchón, una silla, un escritorio, un mini comedor y ya cuando te piensas a sentar más tienes un sofá."