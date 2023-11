Por lo visto, al Sr. presidente no le conmovió lo obsequioso del discurso ni lo motivó el proyecto social de las estrellas arquitectónicas de la época. No obstante, los embates de la modernidad urbana y el capital global no resultaron ajenos al esfuerzo de los contratados pues tuvieron importante presencia en el Acapulco de la época al ser contratados para ejecutar las máximas expresiones arquitectónicas de los hoteles, residencias, condominios y enclaves turísticos que definirían la condición emblemática, lujosa, vanguardista y especial que se obstinaron en edificar a toda costa; misma que terminaría cuando no demolida, sí degradada, abandonada, transfigurada y finalmente sustituida por un nuevo imaginario de modernidad desplegado a lo largo de la zona costera hasta salir de la bahía de ensueño, para ocupar una playa como cualquier otra, y que habría de nombrarse como “diamante” para tratar de otorgarle un brillo que no tiene.

(Especial/Cortesía)

El desarrollo turístico de Acapulco, y su innegable declive, dejó de lado y a su suerte a la naturaleza y a todos los que dieron soporte al sistema de producción y reproducción de un modelo de explotación social y ambiental que se ha repetido en prácticamente todos los destinos turísticos de playa del país en el que millones de personas han sido despojadas o desalojadas de su propiedad y cuya identidad se ha visto forzosamente transfigurada. Modelo de un falso desarrollo que nadie se ha tomado la molestia en modificar y que hoy expresa trágicamente su final en Acapulco.

La idea de reconstruir Acapulco tiene implícita la extensión de un modelo de desarrollo cuyos principales resultados han dejado en condiciones de pobreza a 436,947 habitantes (57% del total de la población), en rezago educativo a 150,999 individuos (19.6% del total de población), sin acceso a servicios de salud a 490,549 personas (62.6% del total de población), sin acceso a seguridad social a 490,549 pobladores (62.6% del total de población), 254,046 personas que reportaron habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente (32.3% del total de población), personas que reportaron habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos 289,647 (34.7% de la población), 320,979 personas con carencia por acceso a la alimentación (40.7% de la población).

Mejor es pensar en reconfigurar a la ciudad de Acapulco y su modelo de desarrollo económico y social que su reconstrucción, los 270,000 millones de pesos que algunos calculan se requerirán para dejar a la ciudad en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del huracán, bien podrían destinarse a replantear, nuevamente y prácticamente desde el principio no solo al destino turístico, sino a la Ciudad de Acapulco.

Nota del editor: Gustavo Gómez Peltier es gerente de la Dirección de Urbanismo Ciudadano para la región Ciudad de México del Tec de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.