México en movimiento. El reto de una infraestructura de campeonato

Hasta ahora, gran parte del debate público se ha centrado en aeropuertos, estadios y capacidad hotelera. Pero existe un factor igualmente determinante, la red carretera. La conectividad vial será clave para garantizar no solo el traslado de los aficionados, sino también la seguridad, eficiencia y confiabilidad de la experiencia del país. La pregunta es obligada. ¿Está México preparado para mover por carretera a millones de personas durante un mes de máxima demanda?

Según estimaciones de la FIFA (2025), el Mundial 2026 podría atraer a más de 5 millones de visitantes a la región. Para México, que albergará partidos en tres ciudades sede, el impacto será considerable. Muchos de estos traslados no se harán únicamente por aire. La conectividad terrestre será el puente entre aeropuertos, hoteles, estadios y puntos turísticos intermedios.

La experiencia de grandes eventos deportivos muestra que la infraestructura vial juega un papel invisible pero decisivo. Cuando funciona, casi nadie lo nota, pero cuando falla, se convierte en titular con congestionamientos, accidentes, retrasos y una percepción internacional de improvisación. México tiene la oportunidad de anticiparse y poner en la mesa la relevancia de su infraestructura vial como pieza clave para el éxito del Mundial.

La red carretera mexicana es una de las más extensas de América Latina, con más de 400,000 kilómetros de caminos, de los cuales 42,000 km pertenecen a la red federal de carreteras y otros 8,800 km son autopistas de cuota federales ( AMIVTAC 2024 ). Sin embargo, la magnitud no siempre va acompañada de modernización. En las últimas décadas, la conectividad vial ha mostrado avances importantes, pero también rezagos en mantenimiento y capacidad operativa. Un Mundial no solo requiere capacidad, también calidad.