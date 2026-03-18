Ciudades que cuidan, economías que crecen

Ahora imagina que esta rutina se da en una ciudad en la que es imposible caminar. En donde todo queda lejos, pero el sistema de transporte es inaccesible y lento. ¿A qué pensaste “no inventes, qué friega”?

Ese escenario es una realidad para millones de personas, sobre todo mujeres, que se tienen que dividir en mil para hacer todo lo que tienen que hacer en ciudades extendidas y mal planeadas. Esto complica las tareas que llevan a cabo quienes cuidan.

Cuando hablamos de la baja participación económica femenina solemos pensar en temas como discriminación laboral, brechas salariales o falta de oportunidades. Todos son problemas reales. Sin embargo, rara vez aparece en la conversación económica las implicaciones del diseño de nuestras ciudades.

Cuidar a niñas, niños, personas mayores o familiares enfermos es indispensable para que la sociedad funcione, pero la mayor parte de estas tareas se realizan sin remuneración y recaen principalmente en las mujeres, lo que reduce su tiempo disponible para trabajar, estudiar o emprender. Aquí es donde el diseño urbano cobra una relevancia enorme.

Las ciudades son el escenario donde ocurren las tareas de cuidado. En ellas se define si llevar a una hija a la escuela implica caminar unas cuadras o cruzar media ciudad, si una consulta médica queda cerca o requiere varias horas de traslado, o si existen espacios públicos seguros y accesibles para las personas que necesitan apoyo cotidiano.

En el estudio Planeación Urbana con Perspectiva Incluyente de Cuidados de la Fundación Friedrich Naumann, ejecutado por Noubi Advisors, se analizan experiencias nacionales e internacionales para entender qué puede hacer una ciudad para mejorar la vida de las personas cuidadoras.