La creatividad, afirma Roberto Velázquez, director de proyectos de Arte Abierto, fundación que promueve el arte contemporáneo y suele instalarse en Artz Pedregal, no se queda en las obras, sino también hace presencia en los espacios que las arropan.

Tras bambalinas

Para lograr que espacios arquitectónicos logren ese impacto, lo primero es elegir al artista con el que se va a trabajar, “en este caso, nosotros buscamos personas que hayan trabajado en espacios abiertos. Una vez que se elige qué proyecto se va realizar la organización puede tardar hasta dos años en finalizarse”, explica. “Fusionamos el espacio con la pieza que se vaya a exhibir, para que la experiencia para los usuarios sea única, despierte su curiosidad y que logre que poco a poco se adentren al entorno”.

Para el diseño de exposiciones inmersivas se estudia cómo activar el lugar para lograr la experiencia deseada, que se pueda ver desde el inicio y que las personas tengan contacto con la obra.

En las exposiciones de arte, los espacios se transforman para una experiencia única. (Fuente: Hojarasca, cortesía Arte Abierto)

Velázquez detalla que los espacios donde se colocan las piezas se modifican, "desde cubriendo todo el exterior, se agrega texturas, se emplea tecnología, programación y mucha logística para lograr el resultado final”.

En las exposiciones inmersivas los espacios de exhibición se fusionan con la pieza. (Fuente: Troika, cortesía Arte Abierto) (Juan Romo)

El director de Arte Abierto menciona que es importante entender y tratar los materiales y los objetos que se van a emplear y, por ello, para el desarrollo de una exposición de arte se involucran profesiones como ingeniería, arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico.

El proceso detrás de la obra

Para la exhibición es necesario un plan de gestión, de acuerdo con el experto. Los contratos, transportación y préstamos son fundamentales para la modificación del lugar, “el objetivo es desarrollar una producción para la obra de arte que sea un complemento que forme parte de la exposición”, agrega.

Tal fue el caso de la obra inmersiva No Sound of Water, en la que el espacio se convirtió en un lugar donde no entraba luz y el único protagonista era una fuente de sal.

“Atraes la atención del espectador a la pieza principal ofreciendo una experiencia y limitando sus distracciones”, menciona Velázquez.

(La fusión de la arquitectura e ingienería con la creatividad logran crear espacios únicos para las exhibiciones de arte. (Fuente: Guadalupe Salcedo, cortesía Arte Abierto))

De acuerdo con el experto, en esta pieza se tuvo que realizar un estudio del suelo en donde se iba a colocar, se transportó una máquina desde Inglaterra y se realizaron modificaciones en México para un mejor funcionamiento. El objetivo de esta fusión técnica es, claramente, sacar la belleza del espacio para que esté acorde con la obra en exhibición.