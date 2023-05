La obra se desarrolló en el campus histórico de IE University en Segovia, liderado por el profesor Wesam Al Asali, arquitectos de IE School of Architecture and Design y la Universidad de Princeton, alumnos, arquitectos, ingenieros y artesanos.

El proceso

Con la unión del profesor y el equipo de la IE University crearon una bóveda, similar a las que se construían en la Edad Media, pero reduciendo los procesos. En lugar de usar cumbra para reofrmar la estructura de tabiques, recurrieron a hologramas

La estructura cuenta con una altura de tres metros, cinco metros de largo y tres de ancho, en el que se está combinando técnicas de construcción tradicionales con métodos avanzados de realidad virtual y fabricación digital.

La estructura contará con una primera capa de ladrillos de arcilla industrial, así como en la fachada exterior. Para la colocación de estas capas se estarán empleando gafas de realidad aumentada y la aplicación HoloLens de Microsoft, que va a permitir a los constructores seguir las guías holográficas, así como la ubicación exacta de los ladrillos.

La técnica empleada en relación con la tecnología promueve una mayor eficiencia en la construcción.

“La tecnología nos permite visualizar las líneas que sigue la estructura con gran precisión antes de construirla, ladrillo a ladrillo”. Este método, asegura, “ahorra muchos materiales para fabricar el molde, guías y encofrado de la bóveda y, además, nos ayuda a comprender mejor cómo se comporta un edificio durante su construcción”. Al Asali.

La sustentabilidad en la construcción

De acuerdo con los investigadores de las universidades IE School of Architecture and Design y Princeton, emplear este tipo de técnicas permite desarrollar soluciones más sostenibles, ya que ayudan a contar con más precisión y por ende no hay desperdicio de material.

En el caso del pabellón se emplearon materiales locales para su fabricación, remarcando las técnicas de construcción tradicionales. Esto con el objetivo de contar con una posible vía hacía una arquitectura baja en carbono y amigable con el medio ambiente.