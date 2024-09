Rediseño del futuro: 11 innovaciones en What Design Can Do

Joyas biodegradables, textiles cultivados a partir de desechos frutales y dispositivos que protegen bosques, son proyectos que parecen utópicos pero que ya son realidades emergentes, gracias a los 11 ganadores del Redesign Everything Challenge, una iniciativa global de What Design Can Do 2024.

La ambición de estas innovaciones es crear un mundo más sustentable a través de avances en diversos campos. Cada propuesta representa un paso hacia un futuro donde el diseño y la sostenibilidad convergen, lo que transforma industrias enteras y redefine nuestra relación con el medio ambiente.

El evento, que tendrá una presentación en México este año, convoca a diseñadores de todo el mundo a presentar propuestas enfocadas en la sostenibilidad y que ayuden a mejorar al mundo en cualquier área existente. Este año resultaron ganadoras 11 iniciativas.