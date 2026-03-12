Smiljan Radić Clarke gana el premio Pritzker 2026: su obra es necesaria “en tiempos de polarización y deshumanización”

Además, proyecta respeto por el espacio en el que se instala. Al parecer que sus obras están sobrepuestas, la huella en el terreno se reduce visualmente y evita marcas duraderas en el sitio, aunque las obras sean permanentes.

“Sus edificios pueden parecer temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”, dijo el jurado al otorgarle el premio.

Esta lógica se refleja en proyectos como el Teatro Regional del Biobío, en Concepción, donde una membrana blanca envuelve el edificio y filtra la luz exterior, generando una presencia luminosa hacia el paisaje urbano.

También en el Restaurante Mestizo, en Santiago, donde grandes rocas colocadas en posición vertical forman parte de la composición espacial y alteran la lectura tradicional del interior.

Ubicado en el Parque Bicentenario, a las afueras de Santiago, Mestizo se presenta como una extensión del paisaje. La cubierta, sostenida por piedras de una cantera cercana a Pirque, se convierte en horizonte, refugio y gesto cívico a la vez, ofreciendo sombra y continuidad, a la vez que disuelve la frontera entre el comedor interior y el terreno circundante. El viento, la luz y las vistas lejanas de los Andes se moderan mediante la profundidad y la proporción para crear una condición espacial arraigada en el suelo, el clima y la presencia compartida. (Foto: Pritzker Architecture Prize Laureate)

En otras obras, como Casa Pite, en Papudo, los volúmenes parecen apenas tocar el suelo. La construcción se posa delicadamente sobre el terreno, como si pudiera retirarse sin dejar huella, una idea recurrente en la arquitectura de Radić que entiende al edificio como un huésped del paisaje y no como su dominador.

La misma exploración aparece en proyectos efímeros. El Pabellón Serpentine, que diseñó en Londres en 2014, se configuró como una carcasa translúcida de fibra de vidrio apoyada sobre grandes piedras.