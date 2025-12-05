Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim Bilbao: las lecciones que dejó con sus obras

La transformación de un material despreciado, su huella

En 1979, Gehry enfrentaba el Museo Marino Cabrillo en California. Un compuesto de 20,000 pies cuadrados que necesitaba cohesión. La malla ciclónica que tanto detestaba se convirtió en su respuesta. La usó para "entrelazar" los edificios, creando lo que llamó "estructuras de sombra", según documentó el Premio Pritzker.

No era decoración, era arquitectura que abrazaba su contexto industrial con honestidad brutal.

Tres años antes había comenzado Santa Monica Place, donde colgó una cortina de malla ciclónica de casi 300 pies de largo y seis pisos de altura en uno de los muros exteriores.

Una segunda capa en diferente color deletreaba el nombre del centro comercial. Era publicidad, era arte, era arquitectura. Era todo al mismo tiempo.

Pero el manifiesto definitivo llegó con su propia casa. Entre 1978 y 1988, Gehry reconstruyó un bungaló existente en Santa Mónica usando aluminio corrugado, madera contrachapada sin terminar y, por supuesto, malla ciclónica.

El resultado estableció su reputación como arquitecto experimental de vanguardia, de acuerdo con el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Creó espacios ricos y entrelazados con materiales que cualquier constructor habría desechado.

"La arquitectura del señor Gehry es conocida por su dependencia de materiales ásperos y sin terminar y su yuxtaposición de formas geométricas simples, casi primales", escribió Goldberger. "Su trabajo es vastamente más inteligente y controlado de lo que suena para los no iniciados, es un arquitecto de inmensos dones".

Del cartón a la filosofía

Años antes, entre 1969 y 1973, Gehry había experimentado con otro material improbable, el cartón corrugado. Su línea de muebles Easy Edges, que incluía la pieza Easy Edges Body Contour Rocker de 1971, captó la atención nacional, según registra el MoMA.

Una de las líneas se llamaba Easy Edges, y hasta el nombre tenía un sonido relajado y accesible. Pero como señaló Ada Louise Huxtable, crítica de arquitectura y miembro del jurado del Premio Pritzker, no era arte fácil: "Mientras más relajado parece, más riguroso es el esfuerzo creativo que lo sustenta".

Esta aparente contradicción definió la carrera de Gehry. "Me acerco a cada edificio como un objeto escultural, un contenedor espacial, un espacio con luz y aire, una respuesta al contexto y la apropiación del sentimiento y el espíritu" escribió en 1980 para Contemporary Architects .

"A este contenedor, esta escultura, el usuario trae su equipaje, su programa, e interactúa con él para acomodar sus necesidades. Si no puede hacer eso, he fallado", agregó, según la documentación del Premio Pritzker.

Frank Gehry hizo de la malla ciclónica y cartón corrugado parte central de sus proyectos. (PapaBear/Getty Images)

Era una visión que fusionaba arte y función sin que ninguno dominara al otro. Gehry nunca hizo esculturas y las rellenó con usos posteriores. Tampoco envolvió formas poco convencionales en mampostería de falsa solidez.

Los materiales eran honestos, metal, madera contrachapada, vidrio. Se elegían por su flexibilidad, escala, transparencia, opacidad o reflexión, por los cambios de color, clima y luz.

El camino hacia el reconocimiento

Nacido en Toronto en 1929 con el apellido Goldberg, Frank Owen cambió su nombre a Gehry en 1954, el mismo año en que se graduó de la Universidad del Sur de California, de acuerdo con el Museo Guggenheim Bilbao.

Pasó brevemente por Harvard para estudiar planeación urbana, pero regresó a Los Ángeles. Trabajó con Victor Gruen Associates hasta 1962, cuando estableció su propia firma.

Un año crucial fue 1961, cuando se trasladó a París para trabajar con André Rémondet. Allí estudió las obras de Le Corbusier y Balthasar Neumann, según registra el Premio Pritzker. Décadas después diría: "Ronchamps nos humilla a todos", refiriéndose a la capilla de Le Corbusier.

Pero cuando alguien le preguntó si tenía mentores o ídolos en la historia de la arquitectura, Gehry tomó una fotografía de Brancusi de su escritorio y respondió, “en realidad, tiendo a pensar más en términos de artistas como este. Ha tenido más influencia en mi trabajo que la mayoría de los arquitectos", según consta en la documentación del Premio Pritzker.

Era una declaración radical. La arquitectura como arte, no solo como construcción. Y Gehry lo vivió desde California, donde desarrolló asociaciones cercanas con artistas de las escenas de Venice y Santa Mónica, particularmente Edward Kienholz, Robert Irwin y Ed Ruscha, de acuerdo con el MoMA.