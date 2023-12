Así es el interior del aeropuerto de Tulum, el 'hermano menor' del AIFA

En 2020, en entrevista con Obras, Andrés Téllez, especialista en construcción y supervisión de obras civiles y miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, dijo que era poco probable que la propuesta funcionara debido a su corta distancia con el Aeropuerto Internacional de Cancún, que está a 130 kilómetros. Su área de influencia es muy cercana y construir uno alterno sólo se justifica con la demanda de vuelos y solamente si ya no tiene capacidad de llegadas y salidas”, dijo.

No obstante, la obra se catalogó como una de las prioritarias para el gobierno y se incluyó en el grupo de construcciones decretadas como de Seguridad Nacional, que entre sus particularidades incluía que se pudieran emitir permisos en menos de 30 días para acelerar su realización.

De manera similar al Aeropuerto Felipe Ángeles, su hermano mayor, se puso un tiempo límite de construcción de tres años, se buscó que las instalaciones fueran austeras, con vocación comercial y militar, y se dejó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluso con el mismo titular en la construcción, el general Gustavo Vallejo, quien también participa en el Tren Maya.

Aunque el Felipe Carrillo Puerto es más pequeño. Cuenta con una plataforma de 13 posiciones para vuelos comerciales, otra con 18 posiciones para aviación general y la de operaciones militares. Tiene 13 salas de espera en el segundo nivel con techos de carrizo para continuar con la experiencia tropical para los usuarios, pero todavía no están todas habilitadas. Éstas cuentan con enchufes, sillas de espera normales y largas para recostarse, así como una zona de juegos infantiles.

El ingreso a ellas se da después de pasar por los mostradores de aerolíneas, iluminados por un techo de cristal que permite aprovechar la luz del sol todo lo posible. La revisión de boletos que en el futuro será por identificación de datos biométricos y las bandas de revisión de equipajes.

Los baños también son ligeramente similares a los del AIFA, ya que aunque no son temáticos, buscan mantener la imagen mexicana, con características de la arquitectura maya y techos que simulan ser el cielo. Desde los muros transparentes del segundo nivel, no se ve otra cosa que no sea el nuevo terreno pelón en el que están las pistas de aterrizaje y la selva, que desde ese punto de vista pareciera no tener límite.

El aeropuerto, con un costo total de 16,330 millones de pesos, tiene menos de un mes de funcionamiento, se ve nuevo y relativamente vacío, pero con más afluencia de la que tuvo la terminal de Santa Lucía en sus inicios.