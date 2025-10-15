Cuatro retos que los aeropuertos mexicanos deben atender para un Mundial 2026 exitoso

La modernización implica un reto pues se deben realizar las obras en el menor tiempo posible y sin interrumpir las operaciones, cuando muchos aeropuertos operan cerca de su capacidad máxima, especialmente el de la Ciudad de México.

“Invertir en la modernización garantiza que los visitantes se lleven una experiencia positiva, vinculando la calidad del viaje con la imagen del país”, aseguró Patxi Borbolla, director de Hoteles y Proyectos Especiales en GAYA.

El Mundial exigirá optimizar y ampliar terminales, mejorar áreas de embarque y redistribuir flujos para mantener la operatividad y la experiencia de viaje. Patxi Borbolla, director de Hoteles y Proyectos Especiales en GAYA

1. Ampliar la capacidad

El primer desafío es físico. La infraestructura existente debe crecer sin detener la actividad aérea.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los más transitados del país, registra un 15% de avance en su programa de remodelación, que incluye la intervención de ambulatorios, salas de espera, filtros de seguridad y el aerotren.

Los trabajos, iniciados en mayo, se detendrán a mediados de 2026 para atender el arribo de aficionados y se reanudarán en agosto. La inversión asciende a 8,500 millones de pesos, financiados con recursos del propio aeropuerto.

En Guadalajara, las adecuaciones para el evento están concluidas. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la infraestructura operativa necesaria para el Mundial está lista al 100%, con una segunda pista ya en funcionamiento y una terminal modernizada.

El próximo paso será construir una segunda terminal de 69,000 metros cuadrados, cuya edificación comenzará en diciembre.

“Para el Mundial ya estamos listos con la infraestructura aprobada y probada, de que ya está en operación”, explicó Alejandra Soto Ayech, directora de relaciones institucionales del GAP, en un comunicado.

Los tres aeropuertos son de los más importantes de México, por lo que las obras deben terminar sin entorpecer las operaciones cotidianas. (ULISES RUIZ/AFP)

2. Incorporar tecnología para agilizar flujos y mejorar la experiencia

El segundo reto está en la modernización tecnológica. Los aeropuertos deben procesar más pasajeros con mayor velocidad y seguridad.

“Las prioridades se centran en la ampliación y remodelación de terminales y áreas de espera, garantizando que los espacios puedan absorber mayor afluencia sin sacrificar comodidad”, señaló Borbolla.

La modernización digital incluye señalización inteligente, sistemas biométricos, autogestión en documentación y gestión de equipaje.