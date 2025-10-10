El ejemplo más reciente es el de MillerKnoll, fabricante estadounidense que el 25 de septiembre inauguró su primera planta en América Latina, ubicada en Apodaca, Nuevo León.

La decisión, planeada durante tres años, se tomó en un entorno de tensiones comerciales, pero con una estrategia a largo plazo basada en la eficiencia productiva y la proximidad con su principal mercado.

“Creemos que lo que está pasando en el entorno es algo temporal. El Tratado de Libre Comercio se va negociar el próximo año en todos sus capítulos y nuestros productos califican para los beneficios del tratado”, explicó Mario Espinosa, vicepresidente de MillerKnoll para Latinoamérica y el Caribe.

A finales de septiembre, el presidente Trump ordenó nuevos aranceles a la madera, gabinetes de cocina y muebles tapizados, con el argumento de que las importaciones de esos productos están debilitando la economía de Estados Unidos. Fijó 10% a la madera importada y 25% a los armarios de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados.

Ventajas estructurales y geográficas

De acuerdo con Héctor Magaña Rodríguez, profesor del Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey, México ocupa el quinto lugar en exportaciones de muebles a nivel mundial, con ventas cercanas a los 1,700 millones de dólares en 2023, superando a países como Estados Unidos y Canadá.

La cercanía con el mercado estadounidense, el costo competitivo de la mano de obra y la experiencia acumulada de las empresas nacionales son los principales factores que sostienen su competitividad.

El salario manufacturero promedio en México ronda 1.3 dólares por hora, 38% menor al de China, mientras que la infraestructura industrial permite reducir tiempos logísticos.

“Existe un saber hacer en la industria mueblera de nuestro país. Hay décadas de experiencia en fabricación de muebles, desde productos artesanales hasta producción en serie”, destacó Magaña.

Además, el país avanzó en el abasto local de insumos. Antes, las fibras de madera se importaban de Asia, pero una planta en Jalisco permite ahora producirlas de manera local, reduciendo hasta 18% los costos de producción.

A ello se suma la red logística de ferrocarriles y puertos que conecta con Estados Unidos y Canadá, destinos a donde van más del 80% de las exportaciones mexicanas.