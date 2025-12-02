El año de los trenes: Sheinbaum arranca cuatro obras en 2025

El 2025 marcó el inicio de la construcción del plan ferroviario de Claudia Sheinbaum. La administración federal morenista puso en marcha cuatro proyectos que buscan reconectar el centro y norte de México.
El plan contempla 3,393 kilómetros de vías para pasajeros, una inversión de 157,000 millones de pesos para este 2025 y la meta de crear 300 nuevas rutas ferroviarias. Lo que hasta hace unos meses eran estudios técnicos y planos, este año se convirtió en obras activas, licitaciones adjudicadas y contratos firmados.
El plan ferroviario se organizó en cuatro regiones. La División 1 concentra 786 kilómetros en el centro y noreste: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Son las rutas que este año iniciaron construcción.
La División 2 abarca 910 kilómetros en el Bajío y el Pacífico. Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis e Irapuato-Guadalajara forman este grupo.
La División 3 es la más extensa: 1,145 kilómetros que recorren el noroeste. Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo y Los Mochis-Guaymas integran esta división.
La División 4 cierra el plan con 552 kilómetros en dos tramos. Tepic-Mazatlán recorre la costa de Nayarit y Sinaloa, mientras que Hermosillo-Nogales conecta Sonora con la frontera norte.
La primera etapa del sistema ferroviario comenzará a edificarse este 2025.
Las primeras obras
Marzo marcó el inicio. AIFA-Pachuca fue el primer tramo en comenzar construcción. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició los trabajos en los 54 kilómetros que unirán el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la capital de Hidalgo.
Un mes después llegó el turno de México-Querétaro. En abril, el Grupo de Ingenieros Felipe Ángeles comenzó la construcción de estos 242 kilómetros que atravesarán el centro del país. La obra tiene una duración estimada de tres años.
Para entonces, los estudios de ingeniería básica estaban listos. Esos análisis técnicos habían comenzado en octubre de 2024 y determinaron desde el tipo de materiales hasta las especificaciones de los puentes que se construirán.
Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo completaron el grupo de obras en construcción durante 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asumió la responsabilidad de estos tramos de 184 y 306 kilómetros, bajo el mando de la Asociación Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) con Andrés Lajous al frente.
El proceso de liberación de terrenos
Liberar el derecho de vía representó una de las tareas más complejas del año. Construir vías férreas requiere negociar con ejidatarios, comprar terrenos privados y resolver situaciones legales que en algunos casos llevan décadas pendientes.
El 22 de octubre, el gobierno federal reportó que el 66% del derecho de vía estaba liberado. Eso implicó negociar con los dueños de 1,607 predios donde pasarán las vías.
Cinco dependencias participaron en el proceso. La SICT, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Gobernación y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaron las gestiones.
Los porcentajes variaron según cada ruta. AIFA-Pachuca alcanzó el 93% de liberación. Querétaro-Irapuato llegó al 85%. México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo registraron 70 y 71% respectivamente.
Las adjudicaciones
La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive ganó el contrato para fabricar los trenes que operarán entre la Ciudad de México y Pachuca. El 23 de octubre se lanzó otra licitación para construir estaciones, paraderos y talleres de mantenimiento en el tramo México-Querétaro-Irapuato.
Entre octubre de 2024 y lo que va de este año, varias empresas obtuvieron contratos para tramos de Saltillo-Nuevo Laredo. ICA Constructora se adjudicó 100 kilómetros en el segmento que va de Unión San Javier a Arroyo El Sauz.
Operadora CICSA, junto con la española FCC, ganó 111 kilómetros entre Saltillo y Santa Catarina. Un consorcio formado por GAMI, Urales, Recal y AZVI obtuvo el segmento más largo: 136 kilómetros entre Arroyo El Sauz y Nuevo Laredo.
En el centro del país, la empresa portuguesa Mota-Engil se adjudicó dos tramos de Querétaro-Irapuato. El primero cubre 30 kilómetros en la zona industrial entre Apaseo el Grande y Querétaro. El segundo abarca 70 kilómetros hasta Irapuato e incluye la construcción de viaductos.
Tres convocatorias permanecen abiertas al terminar el año. El segmento 15b de la Zona Metropolitana de Monterrey, con 30 kilómetros, recibe propuestas hoy 2 de diciembre.
Las estaciones de Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García recibirán propuestas hasta el 16 de enero de 2026. Para Querétaro-Irapuato, el Tramo III cierra el 16 de diciembre. Incluye 1.2 kilómetros adicionales, cinco estaciones y una rectificación de la vía en Irapuato.
La Sedena mantiene bajo su responsabilidad las obras de AIFA-Pachuca, México-Querétaro y Lechería-AIFA. La SICT continúa a cargo de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
El 2025 cerró como el año en que la construcción del plan ferroviario federal pasó de proyecto a obra física. Las vías comenzaron a tenderse en el centro y norte del país.
Los avances físicos
Para octubre de este año, la Sedena reportó que CDMX-Pachuca alcanzó el 10% de construcción. CDMX-Querétaro registró el 4.8%. La diferencia responde a que la primera obra inició un mes antes que la segunda.
Estos porcentajes se traducen en kilómetros de terracerías, estructuras en construcción y movimientos de tierra. La SICT no reportó cifras específicas para Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, que se encuentran en fases iniciales de obra.
La antesala
Para poder hacer realidad los avances, el 9 de octubre de 2024, el Congreso aprobó una reforma al artículo 28 constitucional que modificó el marco legal del sistema ferroviario. La reforma estableció que entidades públicas operarán 18,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros.
El cambio representa un giro respecto al modelo que prevaleció desde los años noventa, cuando el gobierno privatizó el sistema ferroviario nacional. Las vías que estaban concesionadas a empresas privadas, principalmente para transporte de carga, ahora pasarán a manos de entidades públicas para servicio de pasajeros.
Doce días después de la reforma, el 21 de octubre, se publicó la primera licitación mayor del plan. El gobierno federal convocó a empresas para adquirir 47 trenes que circularán en la ruta CDMX-Saltillo-Nuevo Laredo.