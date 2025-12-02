El año de los trenes: Sheinbaum arranca cuatro obras en 2025

El plan ferroviario se organizó en cuatro regiones. La División 1 concentra 786 kilómetros en el centro y noreste: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Son las rutas que este año iniciaron construcción.

La División 2 abarca 910 kilómetros en el Bajío y el Pacífico. Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis e Irapuato-Guadalajara forman este grupo.

La División 3 es la más extensa: 1,145 kilómetros que recorren el noroeste. Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo y Los Mochis-Guaymas integran esta división.

La División 4 cierra el plan con 552 kilómetros en dos tramos. Tepic-Mazatlán recorre la costa de Nayarit y Sinaloa, mientras que Hermosillo-Nogales conecta Sonora con la frontera norte.

La primera etapa del sistema ferroviario comenzará a edificarse este 2025.

Las primeras obras

Marzo marcó el inicio. AIFA-Pachuca fue el primer tramo en comenzar construcción. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició los trabajos en los 54 kilómetros que unirán el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la capital de Hidalgo.

Un mes después llegó el turno de México-Querétaro. En abril, el Grupo de Ingenieros Felipe Ángeles comenzó la construcción de estos 242 kilómetros que atravesarán el centro del país. La obra tiene una duración estimada de tres años.

Para entonces, los estudios de ingeniería básica estaban listos. Esos análisis técnicos habían comenzado en octubre de 2024 y determinaron desde el tipo de materiales hasta las especificaciones de los puentes que se construirán.

Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo completaron el grupo de obras en construcción durante 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asumió la responsabilidad de estos tramos de 184 y 306 kilómetros, bajo el mando de la Asociación Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) con Andrés Lajous al frente.

El proceso de liberación de terrenos

Liberar el derecho de vía representó una de las tareas más complejas del año. Construir vías férreas requiere negociar con ejidatarios, comprar terrenos privados y resolver situaciones legales que en algunos casos llevan décadas pendientes.

El 22 de octubre, el gobierno federal reportó que el 66% del derecho de vía estaba liberado. Eso implicó negociar con los dueños de 1,607 predios donde pasarán las vías.

Cinco dependencias participaron en el proceso. La SICT, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Gobernación y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado coordinaron las gestiones.

Los porcentajes variaron según cada ruta. AIFA-Pachuca alcanzó el 93% de liberación. Querétaro-Irapuato llegó al 85%. México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo registraron 70 y 71% respectivamente.