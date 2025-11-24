Cómo se construye y repara México: la ingeniería detrás de su infraestructura

En la gestión a cargo de Jesús Esteva Medina, los procesos que definen a la construcción de las estructuras del país son cálculos de capacidad, diseño hidráulico, monitoreo satelital, maquinaria especializada y materiales desarrollados para responder a las condiciones del territorio.

“Los ingenieros nos toca materializar las convicciones, somos quienes materializamos las políticas de los gobiernos”, dijo el funcionario en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Cómo se diseña una carretera

En el caso de los caminos, uno de los puntos claves de la infraestructura, el gobierno trabaja con una red federal que suma alrededor de 53,000 kilómetros entre carreteras libres y de cuota.

De ellos, cerca de 19,000 corresponden a ejes troncales que conectan ciudades principales y concentran los mayores volúmenes de tránsito.

Esa estructura determina dónde se enfoca la construcción y la conservación, así como los criterios de diseño que se revisan con el Instituto Mexicano del Transporte para modelar escenarios a 2030, 2040 y 2050.

La proyección incluye corredores nuevos y el análisis de comunidades aisladas, que en los mapas aparecen como puntos sin accesibilidad suficiente. “La naturaleza nos está mostrando que necesitamos llegar a todos esos sitios con seguridad”, dijo el secretario.

La planeación de carreteras parte de estudios de demanda y niveles de servicio. Las troncales muestran tramos con tránsito libre, estable, inestable o casi forzado, lo que define si requieren ampliación o refuerzo.

La dependencia utiliza modelaciones que comparan la situación actual contra las proyecciones a 2030, para decidir inversiones y secuencias constructivas. Con ese método avanza en proyectos como Macuspana–Escárcega, Salina Cruz–Zihuatanejo o Huautla–Tlapa, además de obras de continuidad y ampliaciones en distintos estados.

El seguimiento de obra integra imágenes satelitales semanales. Los equipos reciben registros que permiten observar cómo avanza un trazo nuevo o cómo se transforma un terreno.

La SICT aplica además sistemas que detectan deformaciones del suelo con precisión de milímetros. Esos datos se usan tanto en carreteras en construcción como en zonas donde se requiere confirmar hundimientos o desplazamientos.

Puentes en un clima distinto

El diseño estructural enfrenta una condición central: las lluvias extraordinarias. Durante las tormentas recientes, la dependencia registró precipitaciones de hasta 750 milímetros, lo que provocó socavones, desplazamientos de estructuras y deformaciones en taludes.

En un caso, las corrientes movieron trabes completas durante un huracán. Por ello, los parámetros de diseño para puentes se modifican. “De 100 años estamos pasando a mil años”, explicó el funcionario al describir el nuevo periodo de retorno que se considera en los cálculos.

La reconstrucción en Guerrero ilustra ese cambio. Ahí se intervienen 68 puentes y miles de puntos con taludes inestables, drenajes dañados o secciones que requieren ampliación.

Las lluvias torrenciales obligan a elevar las alturas de los puentes, reforzar cimentaciones y modificar las secciones hidráulicas.

El caso del puente Mendizábal mostró la necesidad de restablecer accesos esenciales, ya que ese cruce funciona como vía hacia el relleno sanitario de Acapulco. “En 10 días logramos dar paso”, dijo el secretario sobre la apertura provisional.