Un circuito pensado para conectar la ciudad

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que se contempla la creación de un circuito de ocho líneas, de las cuales las primeras cuatro se construirán con recursos estatales durante el presente sexenio. “Las cuatro líneas restantes quedarían abiertas a una concesión si no es suficiente el presupuesto”, señaló.

El objetivo es unir zonas estratégicas: habitantes del nororiente podrán trasladarse hasta Angelópolis en 25 minutos, un trayecto que hoy puede tomar hasta dos horas, según el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra.

Se tiene previsto instalar al menos seis estaciones distribuidas en La Resurrección, Xonacatepec, la zona de los Estadios, Parque Ecológico, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), 11 Sur, Parque Juárez y el Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.

Las primeras líneas se proyectan de la siguiente manera:

Línea 1: La Resurrección – Angelópolis

Línea 2: Parque Ecológico – CENHCH

Línea 3: CENHCH – CIS Angelópolis

El diseño incluirá cabinas con internet, cámaras, botón de alerta y espacio para hasta 10 pasajeros.

Un marco legal para que el sistema pueda operar

El Congreso aprobó una reforma a la Ley de Transporte de Puebla para facultar a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) a emitir los instrumentos legales y administrativos necesarios para operar el sistema.

El documento establece que la tarifa se definirá con base en estudios técnicos, y cualquier incremento deberá ser evaluado previamente.

Además, se contempla la posibilidad de concesionar a un tercero la construcción y operación del sistema si el modelo lo requiere.