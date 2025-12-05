La movilidad aérea por cable dejará de ser exclusiva de destinos turísticos o de la capital del país. Puebla prepara su propio Cablebús para conectar las zonas más pobladas del nororiente con los principales centros de actividad en Angelópolis, con un sistema que el gobierno estatal describe como “innovador” y “protector del medio ambiente”.
El proyecto se convertirá en el primer transporte público de este tipo en la entidad y forma parte de una estrategia más amplia para ampliar las opciones de traslado urbano, mientras la ciudad continúa su crecimiento.j
Publicidad
Un circuito pensado para conectar la ciudad
El gobernador Alejandro Armenta afirmó que se contempla la creación de un circuito de ocho líneas, de las cuales las primeras cuatro se construirán con recursos estatales durante el presente sexenio. “Las cuatro líneas restantes quedarían abiertas a una concesión si no es suficiente el presupuesto”, señaló.
El objetivo es unir zonas estratégicas: habitantes del nororiente podrán trasladarse hasta Angelópolis en 25 minutos, un trayecto que hoy puede tomar hasta dos horas, según el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra.
Se tiene previsto instalar al menos seis estaciones distribuidas en La Resurrección, Xonacatepec, la zona de los Estadios, Parque Ecológico, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), 11 Sur, Parque Juárez y el Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.
Las primeras líneas se proyectan de la siguiente manera:
Línea 1: La Resurrección – Angelópolis
Línea 2: Parque Ecológico – CENHCH
Línea 3: CENHCH – CIS Angelópolis
El diseño incluirá cabinas con internet, cámaras, botón de alerta y espacio para hasta 10 pasajeros.
Un marco legal para que el sistema pueda operar
El Congreso aprobó una reforma a la Ley de Transporte de Puebla para facultar a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) a emitir los instrumentos legales y administrativos necesarios para operar el sistema.
El documento establece que la tarifa se definirá con base en estudios técnicos, y cualquier incremento deberá ser evaluado previamente.
Además, se contempla la posibilidad de concesionar a un tercero la construcción y operación del sistema si el modelo lo requiere.
El gobierno adjudicó el contrato de construcción a un consorcio de cinco empresas, encabezado por Doppelmayr México S.A. de C.V., que resultó ganador de la licitación pública nacional SPFA-OP-LPE-2025-165.
Según el fallo, el consorcio está integrado por:
Doppelmayr México S.A. de C.V.
LAAI S.A. de C.V.
GURCEM S.A. de C.V.
Impulsadora de Obra y Renta de Maquinaria Pesada S.A. de C.V.
FAVMA Construcción S.A. de C.V
Solo una compañía que adquirió las bases quedó fuera por no presentar su documentación a tiempo.
Doppelmayr es identificada como la empresa líder mundial desde 1893 en sistemas de transporte por cable, con actividad en más de 96 países.
A nivel local, participan firmas poblanas dedicadas al desarrollo de infraestructura, lo que el gobierno destaca como un impulso para la industria estatal.
Objetivos y plazos de construcción
Los trabajos deben iniciar antes del informe del gobernador, programado para diciembre, y se realizarán por etapas.
La ejecución total tomará 1,431 días naturales, equivalentes a tres años y 11 meses, y concluirá el 31 de octubre de 2029.
Sobre los tiempos, García Parra detalló que “las obras tendrán una duración de 24 meses y se cubrirán en su totalidad durante el actual periodo de gobierno, con el propósito de no heredar deuda”.
El sistema operará conforme se concluyan las líneas, por lo que sus beneficios se irán incorporando progresivamente.
Inversión y financiamiento
El proyecto aparece en el paquete fiscal 2026 con un costo estimado de 1,515 millones 509 mil 487 pesos.
El gobernador aseguró que las primeras cuatro líneas se harán con presupuesto estatal, mientras que el resto podría avanzar mediante concesiones.
La Secretaría de Movilidad y Transporte será la responsable directa de la operación del sistema. También se contempla implementar tarifa electrónica para los usuarios.
El gobierno describe el Cablebús como “100% seguro para las familias poblanas” y “diseñado con la más alta tecnología”. Además, se indica que el proyecto “es un sistema de transporte innovador, inclusivo, protector del medio ambiente”.
¿Cuándo inician las obras?
Con la integración legal aprobada, las rutas definidas y la adjudicación de obra formalizada, el Cablebús de Puebla avanza hacia su construcción. Los trabajos del Cablebús de Puebla deben iniciar a más tardar el 11 de diciembre de 2025, fecha del informe del gobernador Alejandro Armenta Mier, de acuerdo con el fallo de la licitación.
Además, el Gobierno del Estado informó que la primera piedra se colocará antes de que concluya el año, como parte de los compromisos de la administración para habilitar el nuevo sistema de movilidad.