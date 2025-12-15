Cuando las presas ya no alcanzan: la carrera de México para cumplirle a EU con el agua

De una serie de reuniones realizadas por representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario y académicos de instituciones como la Universidad de Texas A&M y El Colegio de la Frontera Norte, emergió una radiografía donde la infraestructura apareció como el eslabón más débil de la cadena.

El informe Perspectivas de las aguas transfronterizas México-Estados Unidos: Orientaciones hacia la seguridad hídrica señala que varios organismos operadores trabajan bajo esquemas de crédito que exceden su capacidad de pago, mientras otros carecen de acceso al financiamiento, lo que limita su capacidad para implementar las soluciones ya identificadas.

"Es necesario buscar alternativas para eficientar el uso del recurso, tales como la tecnificación del riego, la diversificación de las fuentes, la desalinización de aguas salobres, el reúso de agua residual tratada, y el intercambio entre distintos usos y usuarios", establece el documento.

Sin embargo, los expertos advierten que para ello se requiere contar con estudios que permitan la integración de una cartera de proyectos técnicamente sólidos, así como consolidar el sistema financiero del sector.

Las plantas que no funcionan

En México, 1,881 plantas potabilizadoras y de tratamiento se encuentran detenidas por falta de recursos para su operación y mantenimiento.

Esto ocurre mientras ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Tijuana, Mexicali, Nogales y Naco experimentan desafíos en su infraestructura de saneamiento debido a problemas de obsolescencia, tecnología inapropiada y falta de capacidades técnicas.

Como resultado de las deficiencias en la gestión del saneamiento, la mala calidad del líquido exacerba los reclamos del lado estadounidense Perspectivas de las aguas transfronterizas México-Estados Unidos: Orientaciones hacia la seguridad hídrica

El informe recomienda el desarrollo de un inventario de infraestructura prioritaria, así como la actualización de las descargas municipales, buscando alternativas de financiamiento que pueden provenir de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La tecnificación del riego

El sector agrícola consume más de 70% del recurso en las regiones fronterizas. La tecnificación del riego emerge como una prioridad en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que contempla la modernización de 200,000 hectáreas en 17 Distritos de Riego prioritarios.

Para 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación destina 2,419 millones de pesos a la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado, compartido por Baja California y Sonora. Otros 11,905 millones se asignan a la modernización de los Distritos 100 Alfajayucan, 003 Tula y 112 Ajacuba en Hidalgo.

Sin embargo, los expertos advierten que existen evidencias de que las medidas de conservación en el sector agrícola han resultado en la extensión de las áreas de cultivo, es decir, el déficit perdura.

Por otra parte, se incrementa la presión de los usuarios agrícolas, particularmente de Estados Unidos, para negociar la disponibilidad del recurso.