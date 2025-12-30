Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Infraestructura

Tren Interoceánico, proyecto emblema de la 4T con pendientes en infraestructura y seguridad

La Línea Z de pasajeros sufrió un incidente que provocó la muerte de 13 personas. El proyecto opera mientras el resto de las rutas siguen en obras.
mar 30 diciembre 2025 05:30 AM
Descarrilamiento, robo de piezas y vandalismo: las grietas del Tren Interoceánico en seguridad e infraestructura
Las obras del Tren Interoceánico terminarán en marzo de 2027. (Foto: Semar/Cuartoscuro.)

El trayecto previsto para los pasajeros que viajaban en el Tren Interoceánico entre el Golfo y el Pacífico cambió de manera abrupta. La máquina principal se salió de la vía y el convoy se detuvo: la obra emblema de los gobiernos de la 4T se había descarrilado en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca.

La Secretaría de Marina informó que 13 personas murieron y 98 más resultaron lesionadas. La operación se interrumpió, las vías quedaron bajo resguardo y comenzó la investigación oficial.

El accidente ocurre en un proyecto que todavía se encuentra en etapa de consolidación. Aún existen tramos en rehabilitación, estaciones en proceso de renovación, patios ferroviarios inconclusos y pruebas operativas en curso.

El tren, al mismo tiempo, ya presta servicio de pasajeros en la Línea Z y continúa con trabajos en otras líneas y componentes logísticos bajo responsabilidad de la Secretaría de Marina.

Publicidad

El accidente y el inicio de la investigación

En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes. Después del descarrilamiento, la Secretaría de Marina informó que personal médico atendió a las personas lesionadas y que se activaron los protocolos de emergencia. Autoridades federales y estatales acordonaron el área para permitir la entrada de peritos y proteger la escena.

Lee más:

Sheinbaum: Se esclarecerá ‘con mucho rigor’ descarrilamiento que dejó 13 muertos, la prioridad son las víctimas
presidencia

Sheinbaum: Se esclarecerá ‘con mucho rigor’ descarrilamiento que dejó 13 muertos, la prioridad son las víctimas

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, realiza la recopilación de datos técnicos de la vía y del tren para integrar los expedientes.

En una entrevista realizada en agosto a Sergio González Ángel, director de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, cuando se descarriló el Tren Maya, detalló que después de un fenómeno similar el protocolo indica analizar el estado de la vía, del material rodante, los reportes operativos y las condiciones del entorno.

Los seguros de trenes e infraestructura cubren los daños derivados de incidentes ferroviarios, explicó el especialista.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico se inserta en un contexto en el que la seguridad ferroviaria forma parte de la discusión pública.

Sergio González Ángel explicó que el riesgo es inherente al modo ferroviario y que la única forma de evaluarlo es a partir de las estadísticas de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Esa dependencia federal clasifica los eventos por tipo: descarrilamientos, accidentes en cruces a nivel, vandalismo, robos de piezas, materiales peligrosos y afectaciones a infraestructura.

Cada uno de estos eventos deriva en una investigación formal. “Cada incidente que comento tiene que ser investigado”, dijo el especialista.

Los pendientes en infraestructura y en seguridad

La red del Tren Interoceánico se encuentra en una fase de transición. De acuerdo con la Secretaría de Marina, mientras la Línea Z opera con pasajeros, las líneas FA y K continúan en procesos de rehabilitación y construcción de infraestructura asociada. Persisten trabajos en estaciones, patios ferroviarios y tramos específicos en los que se moderniza la vía.

En materia de seguridad, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) documenta eventos vinculados con robo de piezas, vandalismo a la señalización, obstrucciones en la vía y afectaciones a infraestructura en distintos puntos del país, explicó González Ángel.

“El riesgo es latente en cualquier ferrocarril para algún incidente”, dijo el especialista y subrayó que la respuesta debe apoyarse en datos y análisis técnico, así como en la formación de personal especializado para operación y mantenimiento.

“Necesitamos tener gente preparada”, señaló al referirse a ingenieros, operadores y responsables de supervisión.

El Tren Interoceánico en operación y obra

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con continuidad en la administración de Claudia Sheinbaum.

Integra transporte ferroviario de carga y de pasajeros, modernización portuaria y polos de desarrollo industrial, además de programas sociales y obras en comunidades del istmo.

Tres líneas estructuran el sistema:

  • Línea Z, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca (entró en operación en 2023)
  • Línea FA, entre Coatzacoalcos y Palenque, Chiapas (en operación en septiembre de 2024, pero con pendientes)
  • Línea K, entre Salina Cruz, Oaxaca, y Tonalá, Chiapas, con conexión hacia Ciudad Hidalgo

La Línea Z presta servicio de pasajeros. Las líneas FA y K siguen en distintos procesos de rehabilitación y pruebas.

El proyecto incluye un sistema suburbano conocido como El Tehuanito, planteado para trayectos regionales cortos dentro del istmo, y que inició con recorridos el 13 de diciembre de este 2025. El sistema opera de lunes a viernes en 189 kilómetros con dos rutas (norte y sur) de bajo costo.

Publicidad

Las obras recientes del tren

La Línea Z concentra una de las intervenciones más amplias del proyecto. Los reportes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de la Secretaría de Marina describen trabajos de rehabilitación entre Salina Cruz y Medias Aguas realizados en los últimos años.

Se han realizado:

  • 227 kilómetros rehabilitados
  • 42 kilómetros totalmente restaurados
  • Tres puentes ferroviarios nuevos
  • Sustitución de estructura de vía en tramos específicos
  • Corrección de curvas y pendientes
  • Uso de mallas triaxiales en terraplén y subbalasto
  • Instalación de desvíos, soldaduras y fijaciones especializadas

También se registran:

  • 82 puentes a lo largo del trazo
  • 290 obras de drenaje
  • Tres patios ferroviarios
  • Siete laderos para maniobras

El propósito expresado en los informes es mejorar las condiciones de operación y fortalecer la conexión entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

No obstante, las obras de todo el proyecto terminarán en 2027. La Línea K que va de Ixtepec a Hidalgo es la que tiene mayores tramos inconclusos. Registró un 87.7% en octubre de este año.

La fase 1 de Ixtepec a Tonalá se inauguró en noviembre de 2025, la 2 de Tonalá a Huixtla terminará en julio de 2026 y el tramo de Huixtla a Ciudad Hidalgo y KA de los Toros a Puerto Chiapas en febrero de 2026.

ruta-tren-interoceánico
La ruta Z es la de mayor afluencia de pasajeros. (Foto: Facebook Ferrocarril Interoceánico.)

Una obra con más de un siglo que enlaza puertos, polos y otros trenes

La idea de unir el Pacífico y el Golfo en el punto más angosto del territorio mexicano tiene más de cien años. En 1907 se inauguró el ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Durante un periodo transportó mercancías entre ambos océanos hasta que en 1914 entró en operación el Canal de Panamá.

Con el paso de las décadas, varios tramos quedaron deteriorados o sin operación regular. La iniciativa actual retoma ese trazo histórico.

Entre 2020 y 2023, fue cuando se realizó la rehabilitación en la Línea Z, sustitución de vía, construcción de puentes y corrección geométrica en distintos puntos.

El Tren Interoceánico no opera de manera aislada. La Línea FA conecta con el Tren Maya en Palenque. La Línea K se dirige hacia el sur del país y el corredor contempla la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

El proyecto incluye programas de reubicación de vivienda, obras comunitarias y el desarrollo de Polos de Bienestar, algunos ya con licitaciones y otros en proceso.

Mientras tanto, las autoridades federales informaron que la indagatoria sobre el descarrilamiento continúa. Los especialistas deben revisar registros técnicos, condiciones de la vía, reportes operativos y evidencias recabadas en el sitio.

Publicidad

Tags

Infraestructura general Tren Transístmico

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad