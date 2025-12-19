Pantitlán vive un drama geológico: así fue la difícil rehabilitación de la estación de la Línea 9

La cabecera sur de la terminal registró hundimientos de hasta 180 centímetros desde su inauguración en 1987. Las vías se deformaron, las plataformas se hundieron y el servicio se volvió tan lento que los trenes debían frenar casi por completo para cruzar la zona. De tres vías disponibles, solo dos operaban.

La intervención, ejecutada entre 2023 y 2025, implicó la sustitución de 31 trabes, la renivelación de 80 metros de andenes y la reconexión de 12,000 cables del sistema de comunicación.

Todo mientras el tráfico del Eje 1 Norte fluía debajo de la estructura y la Línea 5 del Metro operaba sin interrupciones.

La terminal Pantitlán es uno de los nodos de transporte público más importantes de la capital de la CDMX. (metro.cdmx.gob.mx)

El enemigo invisible bajo el suelo

El origen del problema está en la geología de la Ciudad de México. Más del 60% del agua utilizada en la capital proviene de acuíferos subterráneos. La extracción masiva provoca el descenso del nivel freático y compacta el suelo arcilloso, altamente compresible, heredado del antiguo lago de Texcoco.

En algunas zonas céntricas el hundimiento alcanza entre 10 y 15 centímetros anuales. El fenómeno no es nuevo: se remonta a tiempos prehispánicos y persiste hasta nuestros días, explica el ingeniero Moisés Zecua Muñoz en su análisis técnico sobre la rehabilitación.

La estación se encuentra en una zona lacustre que provoca hundimientos. (Foto: Jaguar Ingenieros Constructores)

La estación Pantitlán ilustra este drama geológico. Un apoyo específico de la cabecera sur fue cimentado en un estrato firme durante los años ochenta. Ese apoyo permanece estable, pero la ciudad a su alrededor se hunde.

El efecto es similar al del Ángel de la Independencia: en los años cincuenta el monumento estaba a nivel de calle; hoy parece emerger porque el suelo desciende. "La realidad es que no se mueve, lo que se mueve es la ciudad que ha ido bajando", explicó Julio Medina, director de Construcción en Jaguar Ingenieros Constructores, responsables de la obra en la Línea 9.

Los apoyos aledaños, cimentados por fricción y no en estrato firme, se hundieron con el terreno. Esa diferencia de niveles deformó la estructura y degradó el servicio. El sistema de transporte colectivo intentó compensar con rellenos sucesivos, pero el peso adicional aceleró el hundimiento.

El hundimiento diferenciado del suelo causó deformaciones de las estructuras del Metro. (Fuente: Jaguar Ingenieros Constructores)

Tres meses para planear el imposible

La planeación tomó cerca de tres meses. No por la complejidad constructiva, sino por el entorno. En Pantitlán confluyen las líneas 1, 5, 9 y A del Metro, además del Metrobús, Mexibús, Trolebús y autobuses foráneos del Estado de México.

El Eje 1 Norte, una de las principales entradas a la capital desde el Estado de México, cruza por debajo. A menos de un kilómetro está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.