Tres meses de obras en Periférico Norte: estos serán los cierres y horarios de trabajo

Cómo serán los cierres y en qué zonas aplicarán

La obra comprende la extensión del Periférico Norte entre Naucalpan y Tepotzotlán. Este corredor conecta con la Ciudad de México y enlaza municipios como:

- Naucalpan

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Tepotzotlán

Los cierres se aplicarán por tramos de aproximadamente un kilómetro al día. Conforme avanzan los trabajos, los puntos se irán recorriendo sobre la misma vialidad.

El objetivo es que la circulación continúe con movimientos controlados, sin suspender totalmente el tránsito.

La intervención contempla el paso de vehículos particulares, transporte público y carga pesada que utilizan esta vía para conectar la zona metropolitana del Valle de México.

Horarios definidos para los trabajos

Los horarios se dividirán en dos turnos para cubrir día y noche:

- Turno diurno: 8:00 a 18:00 horas

- Turno nocturno: 21:00 a 4:00 horas

En cada franja se delimitarán los accesos y se colocará señalización para advertir cierres, desvíos y accesos de reincorporación.

Desvíos y rutas alternas de Tepotzotlán hacia el Toreo

Las personas que circulen de Tepotzotlán al Toreo deberán utilizar desvíos temporales.

El ajuste iniciará a la altura de la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán. El recorrido sugerido será:

Desvío hacia Avenida Insurgentes avance hasta Calle Balneario vuelta a la izquierda sobre Calle Balneario incorporación a Avenida del Trabajo reincorporación al Periférico Norte hacia Toreo y Naucalpan

Este trayecto permitirá volver a la vía principal después del tramo en obra.

Rutas alternas del Toreo hacia Tepotzotlán

En sentido contrario también habrá ajustes.

Las desviaciones comenzarán antes del Toreo, con salida hacia:

Calle Rafael Reyes Espíndola vuelta a la izquierda en Avenida Ingenieros Militares incorporación a Rodolfo Gaona continuación por prolongación de Ingenieros Militares vuelta a la izquierda hacia la lateral de Río San Joaquín

Ese trayecto conecta con la lateral del Periférico Norte, donde ya existe un tramo de 1.5 kilómetros pavimentado con concreto hidráulico entre los límites de la Ciudad de México y la Avenida Primero de Mayo.

Señalización, orientación y apoyo durante el periodo de obra

Durante toda la reconstrucción habrá señalización informativa, avisos de desvío y personal de apoyo vial.

El personal operará al inicio y al término de cada tramo con la finalidad de orientar a los automovilistas y ordenar el tránsito.

El operativo funcionará en turno diurno y nocturno.