Infraestructura

Periférico Norte tendrá cierres de circulación por reparación de baches

Durante tres meses, el Periférico Norte tendrá trabajos de reconstrucción en 108 km sin cierres totales. Las reparaciones se realizarán en dos horarios.
lun 05 enero 2026 05:09 PM
Tres meses de obras en Periférico Norte: estos serán los cierres y horarios de trabajo
La reparación de baches se realizará durante el día y la noche. (Rogelio Morales Ponce)

El Periférico Norte entrará en una etapa de reconstrucción integral durante tres meses, debido a que el gobierno del Estado de México lleva a cabo una estrategia de reparación de baches y reconstrucción del pavimento en 108 kilómetros, desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán.

Los cierres no serán totales. Se aplicarán de forma parcial y por tramos cortos, lo que permitirá mantener la circulación con desvíos. Los trabajos se realizarán del 5 de enero al 30 de abril de 2026, en dos horarios: de 8:00 a 18:00 horas y de 21:00 a 4:00 horas.

El primer punto de intervención se ubicará en Tepalcapa, en donde a partir de las 22:00 horas del domingo 4 de enero comenzó el cierre parcial en los carriles centrales con dirección al Toreo.

Cómo serán los cierres y en qué zonas aplicarán

La obra comprende la extensión del Periférico Norte entre Naucalpan y Tepotzotlán. Este corredor conecta con la Ciudad de México y enlaza municipios como:

- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Tepotzotlán

Los cierres se aplicarán por tramos de aproximadamente un kilómetro al día. Conforme avanzan los trabajos, los puntos se irán recorriendo sobre la misma vialidad.

El objetivo es que la circulación continúe con movimientos controlados, sin suspender totalmente el tránsito.

La intervención contempla el paso de vehículos particulares, transporte público y carga pesada que utilizan esta vía para conectar la zona metropolitana del Valle de México.

Horarios definidos para los trabajos

Los horarios se dividirán en dos turnos para cubrir día y noche:

- Turno diurno: 8:00 a 18:00 horas
- Turno nocturno: 21:00 a 4:00 horas

En cada franja se delimitarán los accesos y se colocará señalización para advertir cierres, desvíos y accesos de reincorporación.

Desvíos y rutas alternas de Tepotzotlán hacia el Toreo

Las personas que circulen de Tepotzotlán al Toreo deberán utilizar desvíos temporales.

El ajuste iniciará a la altura de la terminal alterna de autobuses de Tepotzotlán. El recorrido sugerido será:

  1. Desvío hacia Avenida Insurgentes
  2. avance hasta Calle Balneario
  3. vuelta a la izquierda sobre Calle Balneario
  4. incorporación a Avenida del Trabajo
  5. reincorporación al Periférico Norte hacia Toreo y Naucalpan

Este trayecto permitirá volver a la vía principal después del tramo en obra.

Rutas alternas del Toreo hacia Tepotzotlán

En sentido contrario también habrá ajustes.

Las desviaciones comenzarán antes del Toreo, con salida hacia:

  1. Calle Rafael Reyes Espíndola
  2. vuelta a la izquierda en Avenida Ingenieros Militares
  3. incorporación a Rodolfo Gaona
  4. continuación por prolongación de Ingenieros Militares
  5. vuelta a la izquierda hacia la lateral de Río San Joaquín

Ese trayecto conecta con la lateral del Periférico Norte, donde ya existe un tramo de 1.5 kilómetros pavimentado con concreto hidráulico entre los límites de la Ciudad de México y la Avenida Primero de Mayo.

Señalización, orientación y apoyo durante el periodo de obra

Durante toda la reconstrucción habrá señalización informativa, avisos de desvío y personal de apoyo vial.

El personal operará al inicio y al término de cada tramo con la finalidad de orientar a los automovilistas y ordenar el tránsito.

El operativo funcionará en turno diurno y nocturno.

