Se instaló en un edificio que Grupo O'Donnell está remodelando, una de esas antiguas fábricas que ahora renacen como centros logísticos.

La decisión de Mercado Libre dice mucho sobre lo que Vallejo significa para la logística urbana. Esta empresa necesita velocidad: sus clientes esperan entregas en 24 horas, a veces menos.

Estar dentro de la ciudad, no en los márgenes del Estado de México, le permite cumplir esa promesa. Vallejo ofrece algo que Cuauhtitlán, Tultitlán o Tepotzlán no pueden: proximidad inmediata a millones de consumidores.

No es la única. Inditex, el conglomerado español que opera Zara y otras marcas de moda, tiene su centro de distribución más importante hacia la ciudad precisamente en Vallejo. Desde ahí, la ropa llega a las tiendas del centro, de Polanco, de Santa Fe.

Detrás de estas llegadas están los desarrolladores que apostaron por transformar la zona.

Un concepto distinto de bodega

Lo que se construye en Vallejo no se parece a los enormes complejos logísticos del Estado de México. En Cuautitlán o Tultitlán, los hubs industriales abarcan 30, 50, incluso 100,000 metros cuadrados. Sus techos alcanzan 14 o 15 metros de altura, diseñados para apilar mercancía que permanecerá semanas o meses almacenada.

Vallejo responde a otra lógica. Aquí, las naves son modulares: pueden tener desde 500 hasta 5,000 metros cuadrados. Los techos miden nueve o diez metros, suficientes para almacenar producto que no se quedará mucho tiempo.

La mercancía llega, se organiza y sale rápidamente hacia su destino final. No es un almacén tradicional, es una estación de paso.

Esta diferencia no es técnica sino estratégica. Las empresas que operan en Vallejo no compiten con los grandes hubs en capacidad de almacenamiento. Compiten en velocidad de distribución.

Mientras un hub en Tultitlán puede tardar dos horas en sacar un camión hacia el centro de la ciudad, considerando tráfico y distancia, desde Vallejo se hace en 30 minutos.

Esa ventaja se refleja en los precios. Las rentas en Vallejo oscilan entre 11 y 13 dólares por metro cuadrado al mes, más altas que en otras zonas industriales. Las empresas pagan la diferencia porque la ubicación lo justifica. Cada hora ahorrada en transporte se traduce en más entregas completadas, en costos de combustible reducidos, en clientes satisfechos.

La disponibilidad actual de espacios en Vallejo se mantiene entre 4 y 4.5%. Este porcentaje, que en otros mercados inmobiliarios señalaría escasez, aquí indica equilibrio. Una empresa que necesite instalarse encuentra dos o tres opciones en un plazo de tres o cuatro meses. Al mismo tiempo, hay proyectos nuevos en construcción que alimentarán la oferta. El mercado respira.

Cuando la industria convive con la ciudad

Caminar por Vallejo es transitar entre dos mundos que aprendieron a coexistir y que también se han regulado y ordenado.

El núcleo duro de la zona industrial permanece industrial. Los tráileres entran y salen de las naves; las maniobras de carga y descarga ocupan las calles, el ruido de los motores diésel es constante. Pero en las orillas, especialmente por circuito interior y en la frontera con Tlalnepantla, surgieron desarrollos habitacionales hace cinco o seis años.

Esta convivencia podría ser conflictiva, pero no lo es. La razón es simple: los límites están claros. El 95% del polígono de Vallejo sigue dedicado a industria no contaminante, específicamente al almacenaje y la logística.