Infraestructura

Hermes Infraestructura: una visión y crecimiento en América Latina

La empresa se consolida en el sector de infraestructura, bajo los principios de innovación y sostenibilidad, en proyectos que impactan a México y la región.
mar 06 enero 2026 04:46 PM
Trolebús Chalco-Santa Martha. (Cortesía)

Con una trayectoria de más de 50 años, Hermes Infraestructura se ha posicionado como una de las empresas más destacadas del sector de la infraestructura en México y mantiene un plan de expansión hacia América Latina. Su solidez se debe al desarrollo de proyectos de gran escala en las áreas de transporte, hidráulica, energía y edificación.

A través de su experiencia, la compañía ha llevado a cabo trabajos con presencia en las 32 entidades del país, contribuyendo a la mejora de la movilidad y conectividad, e impulsando segmentos estratégicos como el inmobiliario, el turístico y la cultura.

En 2024, reportó ingresos por 10,900 millones de pesos, mientras que en diciembre de 2025 registró 20 proyectos activos. De ellos, 10 están en construcción, cuatro son Asociaciones Público-Privadas (APP’s) y cinco son Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En esta historia de éxito son notables sus pilares: la inclusión y la diversidad en el entorno laboral, por lo que su porcentaje de mujeres en puestos directivos se ha incrementado, a la par de la generación de más de 2,500 empleos directos y 7,000 indirectos.

Portafolio de negocios diversificado

Hermes Infraestructura cuenta con tres unidades de negocio: Construcción, la cual desarrolla y ejecuta obras en el sector público y privado; Concesiones, enfocada en estructura, financiamiento y puesta en marcha de obras concesionadas; así como la unidad de Operación y Administración, destinada a proyectos de infraestructura y servicios públicos y privados.

Debido a su compromiso con la sostenibilidad, ha recibido el distintivo ESR, otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), durante 12 años consecutivos; ha participado en el Pacto Global de Naciones Unidas y ha obtenido las certificaciones ISO 37001:2016, 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Sus resultados se reflejan en proyectos emblemáticos:

Trolebús Chalco-Santa Martha

Este sistema de transporte eléctrico, que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, es un referente en movilidad eléctrica. En 2025, obtuvo el máximo galardón en la categoría Uso de la Tecnología en la ceremonia de Obra del Año, presentado por Holcim.

Hermes Infraestructura ejecutó el 70% del proyecto, enfrentando retos técnicos, como la construcción sobre una autopista activa, y ambientales, como la gestión de residuos y la conservación de flora y fauna.

Su alcance a nivel social es muy valorado, ya que transporta a 190,000 usuarios diariamente; mientras que los viajes se reducen de cuatro horas a 90 minutos. Asimismo, se mejoraron las instalaciones de drenaje, agua potable y pavimentación.

Con una inversión de más de 6,400 millones de pesos, el trolebús fue inaugurado en mayo de 2025, con un despliegue de 18.5 kilómetros de extensión, 15 estaciones y nueve edificios operativos.

Hermes Infraestructura se consolida con obras innovadoras

Hotel Four Seasons Los Cabos

Este resort de lujo representa uno de los complejos turísticos más importantes de Baja California Sur. Para este proyecto, Hermes Infraestructura llevó a cabo obras de infraestructura, cimentación y edificación especializada, y fue reconocido mundialmente por su diseño y criterios de sostenibilidad.

Hotel Four Seasons Costa Palmas, en Baja California Sur. (Cortesía)

Museo Internacional del Barroco

El recinto cultural, diseñado por el arquitecto japonés Toyo Itō, es un ícono de la arquitectura contemporánea en México. Por su calidad técnica y conceptual, ha sido merecedor de numerosos premios internacionales.

Museo Internacional del Barroco, en Puebla. (Cortesía)

Presa León

Este complejo hidráulico es uno de los más grandes de América Latina. Su función es garantizar el suministro de agua a Monterrey y su zona metropolitana.

Al liderar el proyecto, Hermes Infraestructura incluyó un programa de rescate de flora y fauna, además de incentivar la creación de empleos.

Presa León, en Nuevo León. (Cortesía)

El liderazgo de Gaspar Guerreiro

La llegada de Gaspar Guerreiro a la dirección general de Hermes Infraestructura, a finales de 2023, marcó el inicio de una etapa de renovación profunda. Con 30 años de trayectoria en el sector de la construcción y la infraestructura, Guerreiro ha impulsado una visión estratégica orientada a la innovación y la eficiencia operativa, así como la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional.

Bajo su dirección, la firma ha agilizado sus operaciones, adoptando nuevas prácticas de gestión y fomentando una cultura corporativa basada en la excelencia y el compromiso. Su liderazgo ha sido clave en la consolidación de proyectos emblemáticos que se distinguen por su complejidad técnica y el impacto social que manifiestan.

Expansión en América Latina

Hermes Infraestructura tiene el propósito de consolidarse como líder del sector de infraestructura en México y seguir su proceso de internacionalización en América Latina. Hoy en día, ya tiene presencia en Colombia.

Para la empresa es fundamental el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la metodología BIM y los gemelos digitales, con la finalidad de mejorar el rendimiento y la seguridad en las obras.

Con Gaspar Guerreiro al frente, de cara a 2030, Hermes Infraestructura fortalecerá su portafolio, con clientes privados y públicos, al posicionarse como un socio estratégico capaz de ofrecer soluciones integrales, innovadoras y sustentables.

