Hermes Infraestructura: una visión y crecimiento en América Latina

En 2024, reportó ingresos por 10,900 millones de pesos, mientras que en diciembre de 2025 registró 20 proyectos activos. De ellos, 10 están en construcción, cuatro son Asociaciones Público-Privadas (APP’s) y cinco son Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En esta historia de éxito son notables sus pilares: la inclusión y la diversidad en el entorno laboral, por lo que su porcentaje de mujeres en puestos directivos se ha incrementado, a la par de la generación de más de 2,500 empleos directos y 7,000 indirectos.

Portafolio de negocios diversificado

Hermes Infraestructura cuenta con tres unidades de negocio: Construcción, la cual desarrolla y ejecuta obras en el sector público y privado; Concesiones, enfocada en estructura, financiamiento y puesta en marcha de obras concesionadas; así como la unidad de Operación y Administración, destinada a proyectos de infraestructura y servicios públicos y privados.

Debido a su compromiso con la sostenibilidad, ha recibido el distintivo ESR, otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), durante 12 años consecutivos; ha participado en el Pacto Global de Naciones Unidas y ha obtenido las certificaciones ISO 37001:2016, 9001:2015, 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Sus resultados se reflejan en proyectos emblemáticos:

Trolebús Chalco-Santa Martha

Este sistema de transporte eléctrico, que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, es un referente en movilidad eléctrica. En 2025, obtuvo el máximo galardón en la categoría Uso de la Tecnología en la ceremonia de Obra del Año, presentado por Holcim.

Hermes Infraestructura ejecutó el 70% del proyecto, enfrentando retos técnicos, como la construcción sobre una autopista activa, y ambientales, como la gestión de residuos y la conservación de flora y fauna.

Su alcance a nivel social es muy valorado, ya que transporta a 190,000 usuarios diariamente; mientras que los viajes se reducen de cuatro horas a 90 minutos. Asimismo, se mejoraron las instalaciones de drenaje, agua potable y pavimentación.

Con una inversión de más de 6,400 millones de pesos, el trolebús fue inaugurado en mayo de 2025, con un despliegue de 18.5 kilómetros de extensión, 15 estaciones y nueve edificios operativos.