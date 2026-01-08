¿Habrá cierres por la renovación de la Línea 3?

El gobierno capitalino anunció un esquema operativo que busca evitar el cierre total de la línea durante las obras. Desde octubre de 2025 el gobierno de la CDMX publicó en redes sociales que no habría cierre de estaciones y que la operación sería diaria.

La estrategia contempla realizar obras nocturnas con cierres en esos horarios, apoyadas por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Los cierres totales se programarán en fines de semana y periodos vacacionales, momentos en que la afluencia disminuye naturalmente.

Juan Pablo de Botton Falcón, director de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, justificó esta decisión no solo por criterios operativos sino también financieros.

El ingreso de taquilla de la Línea 3 se estima en alrededor de 800 millones de pesos anuales, y mantener la operación durante las obras evitaría la pérdida de estos recursos.

Llevaremos a cabo una inversión inicial de 850 millones de pesos para la renovación integral de la Línea 3 del @MetroCDMX, con un objetivo claro: mejorar el servicio sin afectar a las personas usuarias.



💪 Con un plan maestro de mantenimiento, coordinación entre líneas y… pic.twitter.com/FGvfmmwHKS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 21, 2025

La licitación de la renovación de la Línea 3 y sus tropiezos

El camino hacia la renovación no ha sido lineal. El 6 de enero de 2025, el gobierno capitalino publicó la licitación SDGMLP-N27-2024 para realizar la ingeniería básica de la modernización, desde talleres Ticomán hasta la Nave de Depósito Universidad.

El presupuesto contable fijado fue de 33.4 millones de pesos, con ejecución prevista entre febrero y diciembre de 2025.

Sin embargo, en abril de 2025 se informó que el concurso se declaró desierto. Las empresas participantes no cumplieron con las condiciones solicitadas, aunque algunas sí habrían cumplido requerimientos generales.

El Metro indicó que convocaría a un nuevo concurso, pero el proceso no se ha llevado a cabo, así que hasta el 8 de enero no hay información oficial de las empresas que llevarán a cabo las obras programadas para finales de este mes.

Al respecto, en noviembre de 2025, Adrián Ruvalcaba, director del Metro, anunció un cambio en el esquema de contratación. Para evitar retrasos y posibles problemas legales, el gobierno capitalino planea permitir la intervención de más de una empresa en la remodelación.

Ruvalcaba contextualizó la decisión con el juicio de amparo entre el Metro y la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive por los retrasos en la Línea 1.

Esa obra, que se había planteado en 18 meses, tardó cerca de tres años. El funcionario explicó que la licitación contemplaría recibir varios proyectos para eventualmente repartir el trabajo, con una empresa concentradora, ya que el Metro pierde mucho tiempo y recursos al concentrar la coordinación.

La nueva licitación pública se programó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El proceso se daría a conocer después del Mundial, para alinear el anuncio con el inicio efectivo de las obras centrales.

Hasta el momento no se ha publicado dicha licitación en la Gaceta Oficial de la CDMX.