La renovación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México comienza a materializarse. Después de más de un año de anuncios, estudios técnicos y una licitación fallida, las primeras obras arrancan en los próximos días en la estación Universidad, confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este miércoles en conferencia de prensa.
"Esta obra arrancará en los próximos días en la estación de la Universidad con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos necesarios para arrancar", afirmó Brugada.
¿Cuándo inician las primeras obras?
La funcionaria detalló que los trabajos iniciales, programados para mediados de enero, atenderán la zona de mantenimiento, operación y resguardo, que es afectada por hundimientos en el extremo sur de la ruta.
Esto ayudará a que, en el resto de intervenciones en la línea, el material rodante tenga un sitio de guardado. Es decir, la intervención servirá como base logística para el proyecto integral.
Estas obras preliminares marcan el arranque formal de un proceso que la administración capitalina prometió desde octubre de 2024, cuando Brugada anunció por primera vez que la renovación estaba por comenzar, aunque sin precisar entonces ni calendario ni alcances técnicos.
La intervención tras el Mundial
La obra integral de la Línea 3 iniciará a mediados de julio de 2026, una vez que concluya el Mundial de Fútbol, para no afectar la movilidad de turistas durante el torneo.
El proyecto contempla una renovación en la ruta que conecta Indios Verdes con Universidad: reemplazo completo de vías, renovación integral de las 21 estaciones, actualización de escaleras eléctricas y ascensores, modernización del suministro eléctrico y señalización.
El cambio más significativo será la sustitución del sistema de pilotaje automático electromecánico por tecnología CBTC (Communications Based Train Control), similar al implementado en la Línea 1.
Esta actualización, junto con la adquisición de 45 trenes nuevos cuya licitación está por anunciarse, permitirá mover 30% más pasajeros y reducir el gasto energético en 35%, según las estimaciones del gobierno capitalino.
Los intervalos entre trenes también disminuirán. El nuevo sistema reducirá los tiempos de espera a 100 segundos, por debajo de los dos minutos actuales. La modernización está programada para concluir en 2028.
¿Habrá cierres por la renovación de la Línea 3?
El gobierno capitalino anunció un esquema operativo que busca evitar el cierre total de la línea durante las obras. Desde octubre de 2025 el gobierno de la CDMX publicó en redes sociales que no habría cierre de estaciones y que la operación sería diaria.
La estrategia contempla realizar obras nocturnas con cierres en esos horarios, apoyadas por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Los cierres totales se programarán en fines de semana y periodos vacacionales, momentos en que la afluencia disminuye naturalmente.
Juan Pablo de Botton Falcón, director de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, justificó esta decisión no solo por criterios operativos sino también financieros.
El ingreso de taquilla de la Línea 3 se estima en alrededor de 800 millones de pesos anuales, y mantener la operación durante las obras evitaría la pérdida de estos recursos.
Llevaremos a cabo una inversión inicial de 850 millones de pesos para la renovación integral de la Línea 3 del @MetroCDMX, con un objetivo claro: mejorar el servicio sin afectar a las personas usuarias.
La licitación de la renovación de la Línea 3 y sus tropiezos
El camino hacia la renovación no ha sido lineal. El 6 de enero de 2025, el gobierno capitalino publicó la licitación SDGMLP-N27-2024 para realizar la ingeniería básica de la modernización, desde talleres Ticomán hasta la Nave de Depósito Universidad.
El presupuesto contable fijado fue de 33.4 millones de pesos, con ejecución prevista entre febrero y diciembre de 2025.
Sin embargo, en abril de 2025 se informó que el concurso se declaró desierto. Las empresas participantes no cumplieron con las condiciones solicitadas, aunque algunas sí habrían cumplido requerimientos generales.
El Metro indicó que convocaría a un nuevo concurso, pero el proceso no se ha llevado a cabo, así que hasta el 8 de enero no hay información oficial de las empresas que llevarán a cabo las obras programadas para finales de este mes.
Al respecto, en noviembre de 2025, Adrián Ruvalcaba, director del Metro, anunció un cambio en el esquema de contratación. Para evitar retrasos y posibles problemas legales, el gobierno capitalino planea permitir la intervención de más de una empresa en la remodelación.
Ruvalcaba contextualizó la decisión con el juicio de amparo entre el Metro y la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive por los retrasos en la Línea 1.
Esa obra, que se había planteado en 18 meses, tardó cerca de tres años. El funcionario explicó que la licitación contemplaría recibir varios proyectos para eventualmente repartir el trabajo, con una empresa concentradora, ya que el Metro pierde mucho tiempo y recursos al concentrar la coordinación.
La nueva licitación pública se programó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. El proceso se daría a conocer después del Mundial, para alinear el anuncio con el inicio efectivo de las obras centrales.
Hasta el momento no se ha publicado dicha licitación en la Gaceta Oficial de la CDMX.
El presupuesto para renovar la Línea 3
La modernización de la Línea 3 costará 41,079 millones de pesos. Juan Pablo de Botton explicó en enero que el financiamiento será plurianual, con 5,000 millones de pesos destinados para este año, recursos que consideró suficientes para iniciar los trabajos.
En octubre de 2025, Clara Brugada declaró que el inicio de las obras representaría un gasto de 850 millones de pesos. En aquella ocasión, la jefa de Gobierno afirmó: "tenemos el trabajo en algunos talleres para generar espacios y atención a lo que se va a hacer en la Línea 3 y suma alrededor de 850 millones de pesos que ya están en el presupuesto y ya se están ejerciendo".
Los problemas de la Línea 3
La Línea 3 enfrenta afectaciones que requieren atención inmediata. Adrián Ruvalcaba señaló hundimientos en el tramo Indios Verdes-Potrero que obligan a reducir la velocidad de los trenes.
También identificó la necesidad de cambiar balasto y durmientes en diversos puntos de la ruta.
Estos problemas estructurales se suman a un historial amplio en cuanto a averías. Entre 2019 y 2021, la línea 3 acumuló 9,879 incidentes, con un promedio de 3,293 averías anuales, cifra que la coloca como la segunda con más problemas del sistema, solo detrás de la Línea B.
El deterioro fue progresivo. Las averías se incrementaron 74.6% de 2019 a 2020, al pasar de 3,452 a 6,030 incidentes. Aunque en 2021 las fallas se redujeron a 397, la fiabilidad alcanzó apenas 971 kilómetros por avería, una distancia 46% menor a la registrada en 2019, cuando llegaba a 1,235 kilómetros entre cada falla.
La relevancia de la Línea 3 en el sistema
La ruta que será renovada es una de las más importantes del Metro capitalino. Durante 2024, último año con registro completo, la Línea 3 transportó 172,315,795 pasajeros, lo que la convirtió en la segunda con mayor afluencia del sistema, solo por debajo de la Línea 2 que movilizó 212,233,035 usuarios.
En el último trimestre registrado de 2025, entre julio y septiembre, la ruta transportó 43,620,055 pasajeros. La estación más concurrida fue Indios Verdes, con 29,859,194 personas en todo 2024.
La Línea 3 también destaca por su extensión. Con 23.609 kilómetros de longitud, es la tercera más larga del sistema, que en total mide 226.488 kilómetros. De su recorrido, 18.145 kilómetros son subterráneos y 4.449 kilómetros superficiales.
En el futuro la estación Universidad también tendrá un papel protagónico en la movilidad de la Ciudad de México, ya que será el punto de convergencia del nuevo Trolebús Línea 14 que irá hacia Huipulco y el Cablebús Línea 6 que llegará al Pedregal de San Nicolás en la alcaldía Tlalpan.