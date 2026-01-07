Línea 5 del Cablebús en CDMX: mapa, ruta, estaciones y cuándo estará lista

Dónde estará y a quién conectará

La línea conectará tres alcaldías: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez. La terminal intermodal se ubicará en Mixcoac y enlazará con las Líneas 7 y 12 del Metro.

El gobierno capitalino informó que la línea beneficiará a 137,000 personas de:

24 colonias de Magdalena Contreras

23 colonias de Álvaro Obregón

6 colonias de Benito Juárez

La ruta se compone de una línea troncal y una antena derivada.



Estaciones de la Línea 5 del Cablebús

Las estaciones de la línea troncal son :

El Oyamel

Oasis

Atacaxco

El Tanque

Glaciar

La Cuesta

Martinica

Santa Lucía

Mixcoac

Las estaciones de la antena son:

San Bartolo Ameyalco

Lomas de la Era

El enlace entre la troncal y la antena se ubicará en la estación El Tanque.

La línea 5 contará con 12 estaciones divididas en un eje principal y un ramal. (Foto: Gobierno de la CDMX.)

Quién la construirá

Doppelmayr México obtuvo el contrato para diseño, construcción, suministro y puesta en operación del sistema.

La empresa, que también se hizo cargo de las líneas 1 y 3 del Cablebús, describe el proyecto como uno de los principales del sistema de teleféricos urbanos del país y señala que la apertura está programada para 2028.

Longitud, cabinas y capacidad

Doppelmayr, empresa austriaca especializada en teleféricos, indica que la Línea 5 tendrá una longitud de 15.2 kilómetros y contará con 12 estaciones.

El sistema estará compuesto por 462 cabinas para 10 pasajeros cada una y 114 torres de soporte.

La capacidad del sistema será de 3,000 pasajeros por hora por sentido y reducirá tiempos actuales de traslado en más de 50%.

Costo estimado del proyecto

La obra requiere una inversión pública de 7.9 mil millones de pesos.

Tiempo de recorrido y tarifa estimada del viaje

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, el desplazamiento entre terminales será de 30 a 40 minutos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha afirmado que el costo del viaje será de siete pesos.

Con qué sistemas de transporte se conectará

El sistema establecen conexiones con:

Línea 7 del Metro

Línea 12 del Metro

futura Línea 13 del Trolebús

Cetram Mixcoac

Características técnicas destacadas del sistema

La empresa constructora describe el sistema como teleférico de góndola desembragable que operará en cinco secciones y contará con monitoreo y sistemas redundantes de seguridad, que asegurará una “operación estable bajo condiciones meteorológicas complejas” , de acuerdo con Doppelmayr.

También afirma la accesibilidad universal y reducción de emisiones respecto a otros medios de transporte terrestre.