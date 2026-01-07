Línea 5 del Cablebús en CDMX: mapa, ruta, estaciones y cuándo estará lista

La Línea 5 del Cablebús, el proyecto de teleférico urbano más grande del mundo, avanza para su realidad en Ciudad de México.
Se trata de una conexión que unirá zonas altas de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con el Centro de Transferencia Modal Mixcoac del Metro, ubicado en Benito Juárez, y que deberá estar listo a más tardar en 2028.
Publicidad
Dónde estará y a quién conectará
La línea conectará tres alcaldías: Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez. La terminal intermodal se ubicará en Mixcoac y enlazará con las Líneas 7 y 12 del Metro.
El gobierno capitalino informó que la línea beneficiará a 137,000 personas de:
24 colonias de Magdalena Contreras
23 colonias de Álvaro Obregón
6 colonias de Benito Juárez
La ruta se compone de una línea troncal y una antena derivada.
Estaciones de la Línea 5 del Cablebús
Las estaciones de la línea troncal son :
El Oyamel
Oasis
Atacaxco
El Tanque
Glaciar
La Cuesta
Martinica
Santa Lucía
Mixcoac
Las estaciones de la antena son:
San Bartolo Ameyalco
Lomas de la Era
El enlace entre la troncal y la antena se ubicará en la estación El Tanque.
Quién la construirá
Doppelmayr México obtuvo el contrato para diseño, construcción, suministro y puesta en operación del sistema.
La empresa, que también se hizo cargo de las líneas 1 y 3 del Cablebús, describe el proyecto como uno de los principales del sistema de teleféricos urbanos del país y señala que la apertura está programada para 2028.
Longitud, cabinas y capacidad
Doppelmayr, empresa austriaca especializada en teleféricos, indica que la Línea 5 tendrá una longitud de 15.2 kilómetros y contará con 12 estaciones.
El sistema estará compuesto por 462 cabinas para 10 pasajeros cada una y 114 torres de soporte.
La capacidad del sistema será de 3,000 pasajeros por hora por sentido y reducirá tiempos actuales de traslado en más de 50%.
La obra requiere una inversión pública de 7.9 mil millones de pesos.
Tiempo de recorrido y tarifa estimada del viaje
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, el desplazamiento entre terminales será de 30 a 40 minutos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha afirmado que el costo del viaje será de siete pesos.
Con qué sistemas de transporte se conectará
El sistema establecen conexiones con:
Línea 7 del Metro
Línea 12 del Metro
futura Línea 13 del Trolebús
Cetram Mixcoac
Características técnicas destacadas del sistema
La empresa constructora describe el sistema como teleférico de góndola desembragable que operará en cinco secciones y contará con monitoreo y sistemas redundantes de seguridad, que asegurará una “operación estable bajo condiciones meteorológicas complejas” , de acuerdo con Doppelmayr.
También afirma la accesibilidad universal y reducción de emisiones respecto a otros medios de transporte terrestre.