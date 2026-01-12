Acapulco rompe récord de turismo en pocos días de 2026, pero tiene un gran pendiente con el agua

La obras que buscan un nuevo rostro para Acapulco

El renacimiento del puerto opera bajo un esquema coordinado donde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tomó un rol central. Mediante un decreto presidencial emitido el 17 de enero de 2025, Acapulco y Coyuca de Benítez se integraron como un Centro Integralmente Planeado (CIP).

Esta figura jurídica permitió que el gobierno federal asumiera el financiamiento de servicios urbanos básicos y la rehabilitación de infraestructura en zonas estratégicas.

“Acapulco se convertirá en un Centro Integralmente Planeado”, dijo Sebastián Ramírez Mendoza, subsecretario de Turismo.

Bajo este modelo, el gobierno proyectó una inversión de 8,000 millones de pesos para los próximos seis años.

En 2025, la inversión pública alcanzó los 3,000 100 millones de pesos, de los cuales Fonatur ejecutó 700 millones en acciones de mantenimiento y rehabilitación turística.

Uno de los proyectos más visibles es el Marinabus, un sistema de transporte marítimo inaugurado el 23 de agosto de 2025 y operado por la Marina.

El sistema conecta varias playas de Acapulco con tarifas diferidas entre locales, turistas nacionales y visitantes internacionales. (Foto: Marinabus)

Este buque tipo catamarán, construido en acero por el Astillero de Marina de Acapulco, recorre la bahía con una capacidad para 91 personas. El navío mide 25 metros de largo y opera con una tripulación de 11 integrantes a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

“Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración.

El servicio tiene un costo de 30 pesos para residentes locales, mientras que los turistas nacionales pagan 60 pesos y los internacionales 160 pesos por viaje sencillo. Esta obra busca mejorar la movilidad sustentable entre los distintos puntos de la bahía.

La rehabilitación urbana también transformó la fisonomía de la Costera Miguel Alemán, concluida el 19 de diciembre de 2025. Los trabajos incluyeron la renovación de 2,700 metros cuadrados de concreto hidráulico y 13,000 metros cuadrados de banquetas diseñadas para la accesibilidad universal.

Distintas vialidades del municipio han sido rehabilitadas tanto en la vialidad vehicular como en las banquetas. (Foto: Fonatur)

Además, se instalaron 32 nuevos parabuses, 125 jardines de lluvia y se plantaron 300 árboles para mejorar el entorno ambiental del área turística.

En materia de iluminación, Fonatur inició la colocación de 3,700 luminarias solares en puntos clave como la Costera de las Palmas, Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca.

Estas lámparas cuentan con potencias de 120 watts para vialidades y 60 watts para zonas peatonales. El proyecto busca reducir costos operativos y promover el uso de energías limpias en el puerto, de acuerdo con el organismo.

La imagen visual del puerto también recibió atención mediante el programa Juntos Pintamos Acapulco.

Esta iniciativa impactó a 45,498 familias con la pinta de fachadas y la creación de murales artísticos. Hasta octubre de 2025, Fonatur renovó 606 fachadas, de las cuales 285 se ubican en la Costera y 321 en Puerto Marqués, con el objetivo de mejorar la estética de las zonas comerciales.