Acapulco rompe récord de turismo en pocos días de 2026, pero tiene un gran pendiente con el agua

Con una ocupación del 98.4%, Acapulco alcanzó a inicios de 2026 su nivel más alto desde 2019. De acuerdo con datos de la gobernadora Evelyn Salgado, el puerto registró incrementos del 85.5% en turismo y del 131.7% en ingresos económicos respecto a la etapa de recuperación tras el huracán Otis.
Aunque los turistas estrenan instalaciones rehabilitadas, la estrategia de reconstrucción aún enfrenta desafíos que impactan directamente a la población local, siendo el suministro de agua uno de los temas más críticos en la agenda de las autoridades.
La obras que buscan un nuevo rostro para Acapulco
El renacimiento del puerto opera bajo un esquema coordinado donde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tomó un rol central. Mediante un decreto presidencial emitido el 17 de enero de 2025, Acapulco y Coyuca de Benítez se integraron como un Centro Integralmente Planeado (CIP).
Esta figura jurídica permitió que el gobierno federal asumiera el financiamiento de servicios urbanos básicos y la rehabilitación de infraestructura en zonas estratégicas.
“Acapulco se convertirá en un Centro Integralmente Planeado”, dijo Sebastián Ramírez Mendoza, subsecretario de Turismo.
Bajo este modelo, el gobierno proyectó una inversión de 8,000 millones de pesos para los próximos seis años.
En 2025, la inversión pública alcanzó los 3,000 100 millones de pesos, de los cuales Fonatur ejecutó 700 millones en acciones de mantenimiento y rehabilitación turística.
Uno de los proyectos más visibles es el Marinabus, un sistema de transporte marítimo inaugurado el 23 de agosto de 2025 y operado por la Marina.
Este buque tipo catamarán, construido en acero por el Astillero de Marina de Acapulco, recorre la bahía con una capacidad para 91 personas. El navío mide 25 metros de largo y opera con una tripulación de 11 integrantes a una velocidad de 22 kilómetros por hora.
“Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración.
El servicio tiene un costo de 30 pesos para residentes locales, mientras que los turistas nacionales pagan 60 pesos y los internacionales 160 pesos por viaje sencillo. Esta obra busca mejorar la movilidad sustentable entre los distintos puntos de la bahía.
La rehabilitación urbana también transformó la fisonomía de la Costera Miguel Alemán, concluida el 19 de diciembre de 2025. Los trabajos incluyeron la renovación de 2,700 metros cuadrados de concreto hidráulico y 13,000 metros cuadrados de banquetas diseñadas para la accesibilidad universal.
Además, se instalaron 32 nuevos parabuses, 125 jardines de lluvia y se plantaron 300 árboles para mejorar el entorno ambiental del área turística.
En materia de iluminación, Fonatur inició la colocación de 3,700 luminarias solares en puntos clave como la Costera de las Palmas, Pie de la Cuesta y Barra de Coyuca.
Estas lámparas cuentan con potencias de 120 watts para vialidades y 60 watts para zonas peatonales. El proyecto busca reducir costos operativos y promover el uso de energías limpias en el puerto, de acuerdo con el organismo.
La imagen visual del puerto también recibió atención mediante el programa Juntos Pintamos Acapulco.
Esta iniciativa impactó a 45,498 familias con la pinta de fachadas y la creación de murales artísticos. Hasta octubre de 2025, Fonatur renovó 606 fachadas, de las cuales 285 se ubican en la Costera y 321 en Puerto Marqués, con el objetivo de mejorar la estética de las zonas comerciales.
El reto del agua y las vialidades pendientes
A pesar de los avances en la zona turística, la infraestructura hidráulica y las calles de las colonias populares presentan rezagos importantes.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, reconoció que los sistemas actuales datan de la década de 1970. Esta antigüedad vuelve a la red vulnerable ante fenómenos naturales y sismos, como el ocurrido el 2 de enero de 2025, que dejó sin abastecimiento a 400,000 familias.
“Es una estructura que es muy vulnerable”, dijo Morales López. El plan de renovación total de la infraestructura hidráulica contempla la sustitución de 46 kilómetros de acueductos en los sistemas Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec.
La inversión total estimada para estas obras de saneamiento y protección contra inundaciones es de 8,000 millones de pesos.
Durante el cierre de 2024 y mediados de 2025, se ejercieron 100.3 millones de pesos en la rehabilitación de sistemas de agua potable y plantas de tratamiento dañadas por el huracán John, de acuerdo con el informe de gobierno de Claudia Sheinbau,m.
Sin embargo, el suministro total aún depende de la finalización de obras mayores, como el cruce del Acueducto Papagayo II sobre el río La Sabana, que registró un avance del 62% a mediados del año pasado.
En el ámbito municipal, la pavimentación de calles es otro frente abierto. El director de Obras Públicas de Acapulco, Vladimir Hernández Alamán, informó que 125 obras quedaron pendientes para concluir el ejercicio fiscal. Entre las vialidades que requieren atención inmediata se encuentran calles de la colonia Progreso, como Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Niños Héroes.
“Se le está dando prioridad a lo más dañado”, dijo Hernández Alamán. El funcionario explicó que problemas de socavones y hundimientos afectaron diversas rutas, lo que retrasó la entrega de las obras.
Aunque se inauguraron tramos recientemente, la administración municipal trabaja a contrarreloj para finalizar las calles que aún lucen con baches o sin pavimentar antes de que cierren las auditorías financieras.
La gestión de residuos también integra la agenda de pendientes. Conagua proyectó la construcción de una estación de transferencia para basura y una planta para procesar cascajo.
El objetivo es convertir los restos de construcción en adocretos para intervenir banquetas y espacios públicos. No obstante, la ubicación del centro de transferencia generó oposición en zonas como el fraccionamiento Costa Dorada.
La reconstrucción de Acapulco avanza en dos velocidades: una que muestra una cara renovada al turismo internacional y otra que lucha por estabilizar los servicios básicos para sus habitantes.