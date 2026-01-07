Los planes de la SICT y Capufe en las carreteras del país en 2026: Zihuatanejo-Huatulco está en la lista

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) iniciaron el año con una agenda de 31 licitaciones para obras carreteras que se adjudicarán entre el 15 de enero y el 27 de enero de 2026.
Los proyectos contemplan intervenciones en nueve estados del país y el inicio de obras entre el 30 de enero y el 10 de febrero próximos.
El paquete de licitaciones incluye proyectos de modernización de carreteras federales, rehabilitación de caminos rurales, construcción de puentes y conservación de autopistas.
Las entidades que albergarán estos trabajos son Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Morelos.
Ampliación de la carretera costera
La carretera México 200 Zihuatanejo-Huatulco, en Guerrero, será objeto de cinco licitaciones internacionales que ampliarán distintos tramos del corredor El Cayaco-San Marcos. El fallo se emitirá el 16 de enero y las obras iniciarán el 2 de febrero.
El proyecto más ambicioso ampliará la sección existente de siete metros a 22 metros para conformar cuatro carriles en el tramo del kilómetro 86 al 91. Los siguientes tres contratos modernizarán consecutivamente los segmentos del kilómetro 91 al 96, del 96 al 101 y del 101 al 106, transformando la sección transversal de 12 metros a 22 metros mediante terracerías, drenaje y pavimentación.
Una licitación adicional en esta zona construirá el Paso Superior Vehicular "El Tortuguero" en el kilómetro 8+950 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo. La estructura buscará mejorar el flujo vehicular en este punto. Un último contrato ampliará del kilómetro 106 al 111 la sección de siete metros a 12 metros, aunque su fallo se extenderá hasta el 27 de enero.
La carretera México 190, en su tramo Puebla-Huajuapan de León, concentra la mayor parte de las intervenciones programadas.
La SICT adjudicará el 15 de enero cinco licitaciones nacionales para modernizar distintos segmentos del corredor El Pitayo-Acatlán de Osorio, con obras que comenzarán el 2 de febrero.
El primer proyecto contempla la modernización del tramo El Pitayo-Acatlán de Osorio, del kilómetro 131 al 135, que incluye trabajos faltantes en cuatro kilómetros.
Los siguientes dos contratos darán continuidad a esta intervención: uno abarcará del kilómetro 135 al 140, donde se construirán terracerías, drenaje, pavimentación y señalamiento en cinco kilómetros, el otro cubrirá del kilómetro 140 al 145 con trabajos de terracerías y pavimento.
La misma carretera recibirá también modernización en sus entronques a nivel, con trabajos en Las Palomas y Amatitla, entre otros puntos, que incluyen terracerías, drenaje, pavimentación y señalamiento. Un proyecto adicional intervendrá seis kilómetros entre el kilómetro 92 y el 98 del tramo El Pitayo-Acatlán.
Licitaciones internacionales en la misma ruta
Para esta misma carretera, la SICT lanzó ocho licitaciones de carácter internacional que se fallarán el 16 de enero.
Tres de ellas corresponden a subtramos identificados como T1, T2 y T3, ubicados en Hidalgo, donde se realizarán trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructuras y señalamiento para ampliar la sección a tipo A4.
Otros cuatro contratos internacionales atenderán segmentos adicionales en Puebla: del kilómetro 145 al 150 y del 150 al 155, ambos en el tramo El Pitayo-Acatlán, con obras de terracerías, drenaje, pavimentación y señalamiento.
El proyecto T-7 realizará una modernización integral de sección bajo cobertura de tratados internacionales.
Caminos rurales en la región Montaña
Guerrero concentra seis licitaciones para modernizar caminos rurales en los municipios de Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca y otros de la región Montaña. Los fallos se emitirán el 27 de enero y las obras comenzarán tres días después, el 30 de enero.
Cuatro proyectos intervendrán tramos consecutivos del camino Igualapa-Chilixtlahuaca: del kilómetro 56 al 61, del 61 al 66, del 66 al 71 y del 71 al 76, cada uno con una meta de cinco kilómetros, excepto el último que alcanzará seis kilómetros.
Dos contratos adicionales modernizarán los segmentos del kilómetro 76 al 82 y del 82 al 88 en Metlatónoc y Tlacoachistlahuaca, con metas de seis kilómetros cada uno.
Otros dos proyectos en Guerrero contemplan rehabilitación de terracerías mediante maquinaria de la SICT en cinco caminos rurales de Metlatónoc y Xochistlahuaca y en otros cinco de la región Montaña, este último con una meta total de 40 kilómetros.
Rehabilitaciones en Oaxaca
La región de la Mixteca oaxaqueña recibirá dos paquetes de rehabilitación de caminos rurales que se adjudicarán el 27 de enero. El primer paquete intervendrá 14 caminos con una meta de 42 kilómetros, mientras que el segundo atenderá otros 14 caminos también con 42 kilómetros de meta.
Ambos proyectos utilizarán maquinaria y equipo propios de la SICT para rehabilitar y estabilizar terracerías existentes, así como construir obras de drenaje. Las obras arrancarán el 30 de enero.
Puente en límites Colima-Michoacán
Una licitación adicional construirá el puente "Las Tunas" sobre el río Coahuayana, en los límites entre Colima y Michoacán. El proyecto, que se fallará el 27 de enero e iniciará el 30 del mismo mes, incluye terracerías, drenaje, estructuras, pavimentación y señalamiento.
Conservación en la México-Puebla
Capufe lanzó dos licitaciones nacionales para conservación periódica en la autopista México-Puebla. Ambos contratos se adjudicarán el 22 de enero y las obras comenzarán el 10 de febrero.
Los proyectos intervendrán del kilómetro 79+500 al 92+000 de la autopista, uno en el cuerpo A y otro en el cuerpo B. Los trabajos contemplan bacheo profundo, sustitución de carpeta densa, aplicación de capa CASAA y reparación de juntas de dilatación, con una meta de 12.5 kilómetros en cada cuerpo.