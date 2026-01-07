Los planes de la SICT y Capufe en las carreteras del país en 2026: Zihuatanejo-Huatulco está en la lista

Ampliación de la carretera costera

La carretera México 200 Zihuatanejo-Huatulco, en Guerrero, será objeto de cinco licitaciones internacionales que ampliarán distintos tramos del corredor El Cayaco-San Marcos. El fallo se emitirá el 16 de enero y las obras iniciarán el 2 de febrero.

El proyecto más ambicioso ampliará la sección existente de siete metros a 22 metros para conformar cuatro carriles en el tramo del kilómetro 86 al 91. Los siguientes tres contratos modernizarán consecutivamente los segmentos del kilómetro 91 al 96, del 96 al 101 y del 101 al 106, transformando la sección transversal de 12 metros a 22 metros mediante terracerías, drenaje y pavimentación.

Una licitación adicional en esta zona construirá el Paso Superior Vehicular "El Tortuguero" en el kilómetro 8+950 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo. La estructura buscará mejorar el flujo vehicular en este punto. Un último contrato ampliará del kilómetro 106 al 111 la sección de siete metros a 12 metros, aunque su fallo se extenderá hasta el 27 de enero.

Modernización en la México 190

La carretera México 190, en su tramo Puebla-Huajuapan de León, concentra la mayor parte de las intervenciones programadas.

La SICT adjudicará el 15 de enero cinco licitaciones nacionales para modernizar distintos segmentos del corredor El Pitayo-Acatlán de Osorio, con obras que comenzarán el 2 de febrero.

El primer proyecto contempla la modernización del tramo El Pitayo-Acatlán de Osorio, del kilómetro 131 al 135, que incluye trabajos faltantes en cuatro kilómetros.

Los siguientes dos contratos darán continuidad a esta intervención: uno abarcará del kilómetro 135 al 140, donde se construirán terracerías, drenaje, pavimentación y señalamiento en cinco kilómetros, el otro cubrirá del kilómetro 140 al 145 con trabajos de terracerías y pavimento.

La misma carretera recibirá también modernización en sus entronques a nivel, con trabajos en Las Palomas y Amatitla, entre otros puntos, que incluyen terracerías, drenaje, pavimentación y señalamiento. Un proyecto adicional intervendrá seis kilómetros entre el kilómetro 92 y el 98 del tramo El Pitayo-Acatlán.

Licitaciones internacionales en la misma ruta

Para esta misma carretera, la SICT lanzó ocho licitaciones de carácter internacional que se fallarán el 16 de enero.

Tres de ellas corresponden a subtramos identificados como T1, T2 y T3, ubicados en Hidalgo, donde se realizarán trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructuras y señalamiento para ampliar la sección a tipo A4.

Otros cuatro contratos internacionales atenderán segmentos adicionales en Puebla: del kilómetro 145 al 150 y del 150 al 155, ambos en el tramo El Pitayo-Acatlán, con obras de terracerías, drenaje, pavimentación y señalamiento.

El proyecto T-7 realizará una modernización integral de sección bajo cobertura de tratados internacionales.