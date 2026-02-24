Jalisco tiene más presupuesto para infraestructura previo al Mundial 2026 que en seguridad: estas son las obras

En estos últimos días el foco de atención ha estado en los bloqueos derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en el municipio de Tapalpa, lo que ha generado preocupaciones entre algunas federaciones de fútbol, como Bolivia y Portugal.

Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus ha asegurado que los eventos en la entidad se mantienen en firme, incluso anunció que el sábado 28 de febrero se realizará un evento para presentar el trofeo en el Estadio Akron, que contará con representantes de la FIFA.

Movilidad: el principal pendiente

El eje más delicado hacia el inicio del torneo sigue siendo la movilidad. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la obra clave pendiente es el sistema de electromovilidad que conectará el aeropuerto con el Periférico y permitirá el traslado directo hacia el estadio mundialista.

El proyecto contempla un carril confinado, estaciones, accesos, puentes y un paso subterráneo de 700 metros, con un avance reportado de 65% a febrero de 2026.

Este sistema se enlazará con rutas ya operativas que llegan hasta el Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos mundialistas, incluido uno de la Selección Mexicana.

Accesos aeroportuarios y obras ya concluidas

En paralelo, el acceso vial al Aeropuerto Internacional de Guadalajara avanza como parte de un proyecto de largo plazo encabezado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).