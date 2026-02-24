Jalisco tiene más presupuesto para infraestructura previo al Mundial 2026 que en seguridad: estas son las obras

El problema de seguridad en Jalisco, evidenciado en el operativo del 22 de febrero, ocurrió en medio de los preparativo rumbo al Mundial de 2026, un evento que tenía ocupadas a las autoridades entre la tarea de pacificar al estado y la construcción de obras de infraestructura enfocadas, principalmente, en mejorar la movilidad.
A poco más de cuatro meses del arranque del torneo, la conectividad entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Centro Histórico y el Estadio Guadalajara sigue siendo el frente más sensible de la preparación estatal.
Publicidad
En estos últimos días el foco de atención ha estado en los bloqueos derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en el municipio de Tapalpa, lo que ha generado preocupaciones entre algunas federaciones de fútbol, como Bolivia y Portugal.
Sin embargo, el gobernador Pablo Lemus ha asegurado que los eventos en la entidad se mantienen en firme, incluso anunció que el sábado 28 de febrero se realizará un evento para presentar el trofeo en el Estadio Akron, que contará con representantes de la FIFA.
Movilidad: el principal pendiente
El eje más delicado hacia el inicio del torneo sigue siendo la movilidad. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la obra clave pendiente es el sistema de electromovilidad que conectará el aeropuerto con el Periférico y permitirá el traslado directo hacia el estadio mundialista.
El proyecto contempla un carril confinado, estaciones, accesos, puentes y un paso subterráneo de 700 metros, con un avance reportado de 65% a febrero de 2026.
Este sistema se enlazará con rutas ya operativas que llegan hasta el Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos mundialistas, incluido uno de la Selección Mexicana.
En paralelo, el acceso vial al Aeropuerto Internacional de Guadalajara avanza como parte de un proyecto de largo plazo encabezado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Publicidad
La obra contempla la urbanización de 17 kilómetros de vialidades, distribuidas en tres etapas que se extienden hasta 2028, incluyendo un nuevo acceso desde la avenida Adolf B. Horn y un distribuidor vial sobre la carretera a Chapala.
Directivos del aeropuerto han mencionado en conferencias de prensa que uno de los principales retos en el aeropuerto es el acceso de los pasajeros, por lo que la obra busca resolver la problemática no solo durante el Mundial.
De acuerdo con GAP, estas obras buscan reducir la carga vehicular y mejorar la conectividad hacia la terminal aérea, que atendió 17.8 millones de pasajeros en 2024 y 12.7 millines en 2025.
Centro Histórico y Fan Fest
Otro frente relevante es el Centro Histórico de Guadalajara, donde se concentrará el FIFA Fan Fest. Las autoridades estatales informaron que las adecuaciones en plazas públicas incluyen renovación de pisos, iluminación, restauración de fuentes y la instalación de cámaras de seguridad, con capacidad para recibir hasta 40,000 personas diarias durante los 39 días del torneo.
Los trabajos se enfocan principalmente en la Plaza Liberación, donde se instalarán pantallas gigantes y escenarios para actividades culturales.
Publicidad
En las semanas previas al torneo concluirán las obras de peatonalización en calles aledañas para facilitar el tránsito de visitantes.
Un calendario ajustado
El gobierno estatal reconoce que el margen de maniobra es limitado. “Yo no puedo tener una obra pública que interfiera el estadio, aeropuerto o en los hoteles cuatro meses antes”, señaló el gobernador Pablo Lemus Navarro al referirse al cierre de frentes de obra conforme se acerque el Mundial.
La expectativa oficial es recibir entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los 39 días de actividades en Jalisco, una presión directa sobre la infraestructura urbana y los sistemas de transporte.
El presupuesto de Infraestructura para 2026
Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco cuenta con un presupuesto proyectado de 8,442 millones de pesos, a valores de 2026.
El monto representa un ligero incremento de 0.86% respecto a 2025 y se mantiene en niveles similares a los observados antes del pico de inversión de 2023, cuando la dependencia alcanzó más de 15,000 millones de pesos autorizados, de acuerdo con cifras del gobierno estatal.
En términos comparativos, el presupuesto de la SIOP para 2026 supera al asignado a la Secretaría de Seguridad, que para este 2026 tiene presupuestado 6,294 millones de pesos.
Mientras las obras avanzan, la discusión sobre seguridad permanece en segundo plano en términos presupuestales, pero en primer plano en la percepción pública.
Jalisco anunció una inversión multianual de 6,000 millones de pesos para fortalecer su sistema de inteligencia y vigilancia, con un nuevo C5 y más de 6,900 cámaras en operación, de acuerdo con información oficial.
Así, rumbo al Mundial 2026, Jalisco transita entre maquinaria, calendarios y operativos. La infraestructura avanza como un proyecto de ciudad; la seguridad, como un desafío permanente.
Ambas rutas convergen en el mismo objetivo: llegar a junio con una sede operativa, conectada y funcional, en medio de un contexto estatal que no da tregua.