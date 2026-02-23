Dónde está Tapalpa, el Pueblo Mágico donde atraparon el Mencho: un lugar de turismo y vivienda residencial

La mediana de construcción de las casas en venta es de 320 metros cuadrados, con terrenos que alcanzan en promedio los 1,500 metros cuadrados.

Se trata, en su mayoría, de casas unifamiliares, con cuatro recámaras, dos baños y espacio de estacionamiento, pensadas para estancias prolongadas o fines de semana.

La oferta inmobiliaria se distribuye en distintas zonas del municipio, con concentraciones en áreas como Los Espinos, San Antonio y La Loma Alta, donde el valor promedio de las propiedades se mantiene por arriba de los cuatro millones de pesos.

En la zona también se encuentra el Tapalpa Country Club, un hotel con salones de juntas, eventos y club de golf que destaca por su oferta de lujo y desconexión de la vida de la ciudad.

La principal actividad económica de Tapalpa es el turismo. (Arturo Peña Romano Medina/Getty Images)

El lugar ofrece habitaciones que van desde los 1,500 a los 3,000 pesos la noche por habitación doble.

Aunque no es la única oferta de hospedaje. La plataforma Airbnb tiene listadas propiedades enteras con precios que van desde los 6,000 a 35,000 pesos la noche. Las viviendas disponibles para renta son, en su mayoría, residencias tipo cabaña con arquitectura campestre.

Un Pueblo Mágico con base turística

En 2002, Tapalpa se hizo parte del extinto programa Pueblos Mágicos. La Secretaría de Turismo de Jalisco identifica en el municipio una oferta centrada en naturaleza, tradiciones y arquitectura local, con un clima templado cuya temperatura media anual ronda los 16 grados centígrados.