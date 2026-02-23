Dónde está Tapalpa, el Pueblo Mágico donde atraparon el Mencho: un lugar de turismo y vivienda residencial

El día comienza desde temprano en el centro de Tapalpa. Las imágenes capturan cómo el humo de la leña encendida asciende, mientras los artesanos inician el lijado de madera de sus muebles. Las calles empedradas y fachadas blancas y rojas se activan: las tiendas de artesanías abren cortinas, el comercio local se organiza alrededor de la plaza y el flujo de visitantes inicia sin prisa.
Así operaba, en lo cotidiano, este municipio del sur de Jalisco que durante años se construyó como destino turístico y residencial de descanso, principalmente de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, antes de que el operativo federal de captura de Nemesio “N”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo colocara en el centro de la agenda nacional.
Publicidad
Aunque la popularidad del lugar era limitada, estaba en crecimiento. Ubicado a 140 kilómetros al suroeste de Guadalajara, llamaba a desarrolladoras, inmobiliarias y empresas de turismo, debido a su atractivo, que se centra en su entorno boscoso, que forma parte de la Sierra Madre Occidental. Condición geográfica que define tanto su vocación turística como su desarrollo urbano y habitacional.
Vivienda: un mercado residencial de gran escala
Uno de los rasgos más visibles del Tapalpa previo al operativo es su mercado inmobiliario. La vivienda en el municipio responde a un perfil residencial de descanso, con casas amplias y terrenos extensos.
El valor medio de las casas en venta en Tapalpa se ubica en 5.66 millones de pesos, una cifra superior al promedio estatal de Jalisco, que ronda los 3.69 millones de pesos, de acuerdo con datos del portal Propiedades.com a diciembre de 2025.
Esta diferencia se explica por el tipo de inmuebles disponibles y por el uso predominantemente recreativo de la vivienda.
Publicidad
La mediana de construcción de las casas en venta es de 320 metros cuadrados, con terrenos que alcanzan en promedio los 1,500 metros cuadrados.
Se trata, en su mayoría, de casas unifamiliares, con cuatro recámaras, dos baños y espacio de estacionamiento, pensadas para estancias prolongadas o fines de semana.
La oferta inmobiliaria se distribuye en distintas zonas del municipio, con concentraciones en áreas como Los Espinos, San Antonio y La Loma Alta, donde el valor promedio de las propiedades se mantiene por arriba de los cuatro millones de pesos.
En la zona también se encuentra el Tapalpa Country Club, un hotel con salones de juntas, eventos y club de golf que destaca por su oferta de lujo y desconexión de la vida de la ciudad.
El lugar ofrece habitaciones que van desde los 1,500 a los 3,000 pesos la noche por habitación doble.
Aunque no es la única oferta de hospedaje. La plataforma Airbnb tiene listadas propiedades enteras con precios que van desde los 6,000 a 35,000 pesos la noche. Las viviendas disponibles para renta son, en su mayoría, residencias tipo cabaña con arquitectura campestre.
Un Pueblo Mágico con base turística
En 2002, Tapalpa se hizo parte del extinto programa Pueblos Mágicos. La Secretaría de Turismo de Jalisco identifica en el municipio una oferta centrada en naturaleza, tradiciones y arquitectura local, con un clima templado cuya temperatura media anual ronda los 16 grados centígrados.
Publicidad
La actividad turística se concentra en el centro histórico y en los alrededores naturales. Entre los principales puntos de atracción figuran el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, construido únicamente con ladrillo y levantado a lo largo de 27 años, la Presa del Salto del Nogal, el Valle de las Piedrotas, y zonas de recreación al aire libre donde operan servicios de tirolesa, cuatrimotos, senderismo y ciclismo de montaña.
La estructura del turismo es mayoritariamente de corta estancia. Tapalpa funciona como destino de fin de semana para visitantes provenientes principalmente de Guadalajara, con un tiempo de traslado aproximado de dos horas por carretera, lo que facilita un flujo constante sin necesidad de infraestructura hotelera masiva.
La economía del municipio se articula alrededor del turismo, el comercio y los servicios. A ello se suma una producción artesanal ligada a la disponibilidad de recursos naturales de la región.
La madera es el principal insumo: se utiliza en muebles, adornos y artículos decorativos, mientras que la lana tejida a mano da lugar a jorongos, cobijas y morrales que forman parte del comercio local.
De acuerdo con DataMéxico de la Secretaría de Economía, Tapalpa registró en 2020 una población de 21,245 habitantes, con una distribución prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres. Entre 2010 y 2020, el municipio mostró un crecimiento poblacional de 17.4%, lo que refleja una expansión moderada y sostenida en el tiempo.
La estructura demográfica y educativa indica una población mayoritariamente adulta, con niveles de escolaridad que se concentran en educación básica y media superior, de acuerdo con los registros estadísticos municipales.
Arquitectura y trazo urbano
El trazo urbano de Tapalpa conserva una escala baja y un patrón tradicional. En el centro predominan construcciones de uno y dos niveles, fachadas de teja y muros de materiales locales.
Esta imagen urbana convive con desarrollos residenciales de mayor extensión en las zonas periféricas, donde se concentran las casas de descanso.
La arquitectura religiosa, encabezada por el templo de Nuestra Señora de Guadalupe y la parroquia de San Antonio, funciona como punto de referencia espacial y simbólica dentro del municipio. Alrededor de estos edificios se organiza la vida comercial y social cotidiana.
Un municipio definido por su vocación
Antes del operativo que lo colocó bajo el reflector nacional, Tapalpa operaba como un municipio de baja densidad, con una economía ligada al turismo, los servicios y la vivienda residencial de descanso.
Su crecimiento inmobiliario avanzaba de forma contenida, sin grandes desarrollos verticales ni infraestructura urbana de gran escala.
La imagen que proyectaba era la de un Pueblo Mágico consolidado, con una dinámica económica estable y una relación directa entre entorno natural, turismo y mercado habitacional.
Esa es la fotografía de Tapalpa antes del 22 de febrero de 2026: un municipio serrano, turístico y residencial, construido alrededor de su paisaje, su arquitectura y su condición de destino de escapada para el occidente del país.